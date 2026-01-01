В Перми из-за сильных дождей остановилось движение поездов
Больше всего осадков вылилось в центре и на северо-востоке города
Из-за сильного дождя, обрушившегося на краевой центр 30 июня, в районе ж/д станции Пермь I произошло размытие откоса насыпи и частичное затопление ж/д путей. В связи с этим временно приостановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.
Как сообщили в минтрансе региона, восстановительные работы уже начаты. О возобновлении движения пассажиров проинформирует «Пермская пригородная компания».
Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, продолжительные ливни в Перми во вторник вызваны узкой полосой конвективных ячеек, вытянутой вдоль направления ветра с северо-востока на юго-запад. Эти ячейки последовательно проходят через город, что привело к сильным и продолжительным дождям в центре и на северо-востоке Перми.
«Некоторые прогностические центры накануне и сегодня предсказывали прохождение полосы ливней через центр города, но вероятность такого точного сценария была низкой, поэтому мы не упоминали об этом в утреннем прогнозе, ограничившись информацией о возможных грозах во второй половине дня», — прокомментировали учёные.
Они добавили, что, по данным радара, еще более мощная ячейка прошла сегодня в районе Губахи.
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