В Перми из-за сильных дождей остановилось движение поездов Больше всего осадков вылилось в центре и на северо-востоке города Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Из-за сильного дождя, обрушившегося на краевой центр 30 июня, в районе ж/д станции Пермь I произошло размытие откоса насыпи и частичное затопление ж/д путей. В связи с этим временно приостановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.

Как сообщили в минтрансе региона, восстановительные работы уже начаты. О возобновлении движения пассажиров проинформирует «Пермская пригородная компания».

Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, продолжительные ливни в Перми во вторник вызваны узкой полосой конвективных ячеек, вытянутой вдоль направления ветра с северо-востока на юго-запад. Эти ячейки последовательно проходят через город, что привело к сильным и продолжительным дождям в центре и на северо-востоке Перми.

«Некоторые прогностические центры накануне и сегодня предсказывали прохождение полосы ливней через центр города, но вероятность такого точного сценария была низкой, поэтому мы не упоминали об этом в утреннем прогнозе, ограничившись информацией о возможных грозах во второй половине дня», — прокомментировали учёные.

Они добавили, что, по данным радара, еще более мощная ячейка прошла сегодня в районе Губахи.

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