В Перми устраняют последствия сильного ливня Идёт очистка затопленных участков и убираются упавшие деревья Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми вечером 30 июня прошёл сильный ливень, который привёл к затоплению подземных переходов и ливневой канализации. Мэр Эдуард Соснин отдал распоряжение дорожным и коммунальным службам приступить к устранению последствий стихии. В настоящее время продолжается очистка затопленных участков, а также убираются упавшие деревья — большую их часть уже ликвидировали ночью.

На центральной набережной города обнаружены два серьёзных повреждения. Подрядчики обязаны до конца дня убрать территорию и расчистить проходы для граждан. В ближайшие две недели планируется восстановление склона, а также проверка путей, откуда поступала вода, с целью перенаправления потока и предотвращения его попадания на набережную.

Кроме того, в районе бывшего трамвайного моста в Разгуляе были выявлены размытые склоны. В связи с этим ограничили движение на подходах к объекту и частично перекрыли экотропу в парке «Разгуляй». На данный момент работает только один вход и выход со стороны Северной дамбы.

Эдуард Соснин подчеркнул, что контроль восстановления всех элементов благоустройства по всему городу будет осуществляться им лично на ежедневных штабах.

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