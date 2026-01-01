В Пермском крае на реке Чусовой из-за ливней ждут мощный паводок По оценкам синоптиков, пик поднятия уровня воды ожидается через два дня Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Уровень воды в Чусовой из-за ливневых паводков поднялся на самую высокую отметку с начала года. Об этом сообщается в соцсетях Лысьвенского округа Пермского края.

По данным местных властей, на 30 июня уровень воды в реке превысил 130 см: это на 80 см выше, чем во время весеннего половодья. При этом объектов в зоне риска затопления по берегам практически нет.

Мощный паводок наблюдается в соседнем регионе. Согласно сводке ГУ МЧС по Свердловской области, в разных населенных пунктах там затоплены 265 жилых домов, 3819 приусадебных участков (из них 2149 — садовые), семь низководных мостов и четыре автомобильные дороги. Кроме того, ограничено автотранспортное сообщение с 17-ю населенными пунктами.

Больше прочих от стихии досталось окрестностям Нижнего Тагила, где установлен исторический рекорд по осадкам: за месяц там выпало 302 мм, или вчетверо больше климатической нормы.

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что через один-два дня волна паводка по Чусовой, чей исток расположен в Свердловской области, дойдет до Кына (Лысьвенский округ), затем до Чусового. Кроме того, ожидается сильный рост притока воды в Камское водохранилище, так как одновременно паводок проходит на Верхней Каме и Иньве.

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