Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребёнка в Перми Мальчик пострадал от падения дерева Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Следственный комитет России 1 июля возбудил уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего в результате падения дерева.

Происшествие случилось на улице Крисанова. Во время экстремального ливня 30 июня дерево упало на тротуар, где в это время находилась молодая женщина с маленькой дочерью и десятилетним братом. Мальчик получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время он находится в больнице.

Уголовное дело ведёт следственный отдел по Дзержинскому району Перми регионального управления СК России.

Следователь провёл осмотр места происшествия. Назначены и проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.

Цель следствия — дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание, кронирование и своевременное удаление зелёных насаждений.

Ранее Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки в селе Серёгово Чердынского округа Пермского края.

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