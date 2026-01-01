Стало известно о состоянии 10-летнего пермяка, на которого во время ливня упало дерево Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители Министерства здравоохранения Пермского края сообщили сайту perm.aif.ru о состоянии 10-летнего мальчика, пострадавшего от падения дерева во время ливня в Перми 30 июня.

Напомним, накануне в городе прошёл мощный дождь, вызвавший затопление улиц и образование пробок. Из-за ветра были повалены несколько деревьев, что создало дополнительные трудности для передвижения по городу.

О происшествии, когда дерево упало на прохожего во дворе дома по ул. Крисанова, 5, стало известно из телеграм-канала «ЧП Пермь». Очевидцы поделились видеозаписями, на которых видно пострадавшего, укрытого непромокаемой тканью. Над его головой был установлен зонтик для защиты от дождя, а вокруг собрались прохожие.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края уточнили, что пострадавшим оказался десятилетний мальчик.

«Скорая помощь прибыла на место происшествия около 19:00. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в стационаре в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

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