В Перми демонтировали информационный знак «Города-побратимы» В мэрии пока не определились с дальнейшей судьбой объекта Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

В центре столицы Прикамья городские власти демонтировали информационный знак, указывающий направление и расстояние до городов-побратимов Перми. На нём располагались наименования муниципалитетов, с которыми Пермь установила дружеские и деловые связи с начала 1990-х годов. Это Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия) и Агридженто (Италия).

Этот объект долгие годы располагался в сквере у Пермского академического театра оперы и балета.

«Знак демонтирован по причине износа. Вопрос о его дальнейшей установке находится на рассмотрении», — сообщили «Новому компаньону» в мэрии.

На месте знака "Города-побратимы" Перми / Фото предоставлено читателями "Нового компаньона"

Как ранее писал «Новый компаньон», у Перми числится семь городов-побратимов. В то же время с Амневилем, Луисвиллем, Оксфордом, Дуйсбургом и Агридженто контакты были приостановлены после 2022 года. Это произошло после начала СВО на Украине.

При этом в мэрии подчеркнули, что сейчас работают связи с Циндао (Китай) и Минском (Беларусь). Также установлены первичные контакты и подписаны протоколы о намерениях с Бишкеком (Киргизия), Хух-Хото (КНР) и Цзуньи (КНР), а на недавнем пленарном заседании гордумы власти заявили о заключении меморандума с Шымкентом (Республика Казахстан). Ориентировочно документ стороны подпишут в октябре этого года.

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