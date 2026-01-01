Пермь приостановила побратимские отношения с пятью городами Всего у краевого центра семь соглашений о побратимских связях Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

По информации, представленной «Новому компаньону» отделом международных и межмуниципальных связей управления организационно-методической работы администрации Перми, на данный момент у Перми числится семь городов-побратимов.

«С пятью их них — городами Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Дуйсбург (ФРГ), Агридженто (Италия) — контакты приостановлены после 2022 года по их инициативе», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В то же время в мэрии подчеркнули, что работают связи с Циндао (КНР) и Минском (Беларусь), установлены первичные контакты и подписаны протоколы о намерениях с Бишкеком (Киргизия), Хух-Хото (КНР) и Цзуньи (КНР).

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня администрация Перми и акимат казахстанского Шымкента планируют заключить соглашение о побратимстве для укрепления дружбы и развития взаимовыгодного партнёрства. Соответствующий проект постановления подписал мэр Эдуард Соснин.

Напомним, Пермь стала городом-побратимом Амневиля (Франция) с 1992 года, Луисвилля (США) с 1994 года, Оксфорда (Великобритания) с 1995 года, Циндао (Китай) с 2006 года, Дуйсбурга (Германия) с 2007 года, Агридженто (Италия) с 2012 года. Как писал «Новый компаньон», после начала российской спецоперации на Украине Луисвилль и Оксфорд разорвали побратимские связи с Пермью. В то же время в феврале 2025 года стало известно, что Пермь и итальянский город Таранто могут установить побратимские отношения.

Города-побратимы — это города, между которыми заключены соглашения о побратимских связях, установлены постоянные дружественные связи для ознакомления и обмена опытом в различных сферах, например, в образовании, медицине, культуре, спорте и т.д..

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