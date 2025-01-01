Пермь и итальянский Таранто могут стать городами-побратимами Первым совместным проектом может стать ежегодный фестиваль Поделиться Твитнуть

скриншот видео канала Россия 1

Пермь и итальянский город Таранто могут установить побратимские отношения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал почётный консул Российской Федерации в Бари, Микеле Боллетьери.

Он отметил, что нынешние трудности в отношениях между Россией и Италией лишь временные.

«Трудности пройдут. У нас уже готовы проекты, которые заработают в тот же миг. К примеру, сделать городами-побратимами Таранто и Пермь, с программой ежегодного фестиваля — раз в год в Перми, раз в год в Таранто», — сообщил Боллетьери.

Напомним, у Перми было шесть городов-побратимов: Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Циндао (Китай), Дуйсбург (Германия), Агридженто (Италия). После начала спецоперации Лисвилль и Оксфорд официально разорвали побратимские отношения.

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