Пермь и казахстанский Шымкент станут городами-побратимами Стороны намерены развивать контакты в самых разных областях Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Администрация Перми и акимат казахстанского Шымкента заключат соглашение о побратимстве. Его цель — официальное установление побратимских отношений для укрепления дружбы и развития взаимовыгодного партнерства. Проект постановления, подписанный мэром Перми и спикером городского парламента, опубликован на сайте гордумы.

В рамках соглашения стороны намерены активно развивать контакты в самых разных областях. Приоритетными направлениями станут совместные проекты в сфере образования, культурный обмен, а также взаимодействие в молодёжной политике и спорте. Кроме того, города планируют делиться лучшими практиками в области охраны окружающей среды и устойчивого развития городской среды.

Особое внимание в документе уделено экономическому сотрудничеству. В частности, руководство обоих городов намерено создавать условия для налаживания прямых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Перми и Шымкента, а также привлекать инвестиции для реализации совместных бизнес-инициатив. Соглашение носит рамочный характер, и поэтому не влечёт за собой прямых финансовых обязательств для бюджетов городов.

Для реализации намеченных планов стороны будут организовывать деловые миссии, культурные визиты, конференции и семинары, в том числе с использованием современных технологий видеосвязи. Меморандум вступает в силу после выполнения всех юридических формальностей и рассчитан на пятилетний срок с автоматическим продлением.

Шымкент является одним из крупнейших городов Казахстана. Численность населения Шымкента превышает 1,2 млн человек, что делает его третьим по величине городом Казахстана после Алматы и Нур-Султана (Астаны).

Город-побратим Перми расположен на юге Казахстана, в предгорьях Западного Тянь-Шаня, в долине реки Бадам. Он находится на пересечении важных транспортных путей, соединяющих Казахстан с Узбекистаном, Россией и Китаем. Ближайший крупный город — Ташкент (Узбекистан).

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