Лето, ах, лето Афиша на неделю 1–7 июня

В День защиты детей в Перми будут отмечать 85-летие великого мага аниме Хаяо Миядзаки. На разных этажах кинотеатра «Кристалл» расположатся игровые зоны, фотозоны, зоны мастер-классов, оформленные в стиле вселенных Миядзаки. На протяжении всего дня будут идти бесплатные кинопоказы: «Мой сосед Тоторо» (6+) — в 10:00, «Унесенные призраками» (12+) — в 13:20, «Ходячий замок Хаула» (6+) — в 16:00. В 20:30 состоится показ фильма «Ветер крепчает» (12+) с последующим обсуждением.

Кроме того, состоятся квиз «Миры Миядзаки» (6+) в 12:00, лекция Анны Пак «Поэтика повседневности в фильмах Хаяо Миядзаки» (12+) в 18:40, квест «Путешествие в мир Хаяо Миядзаки» (6+) — в 11:30, настольные игры «Подземелья и драконы» в 11:45, 13:20 и 16:00. Будет создано мультимедийное иммерсивное пространство «Замок Хаула» (0+) — 11:30 — 18:30; пройдёт очень много необычных мастер-классов: по оригами, по рисованию маркерами героев аниме, по созданию эко-бомбочек и восковых свечей и многие другие. Будет работать ярмарка аниме и сладостей. В программе также своп растений, чайная церемония, выступление Театра иллюзий сэра Макса, конкурс косплея и азиатский диджей-сет.

Вечером в частной филармонии «Триумф» состоится концерт оркестра «Агидель» с камерными аранжировками величайших хитов Дзё Хисаиси из фильмов Хаяо Миядзаки.

1 июня в Перми начинается фестиваль-игра «Горки» — масштабное межмузейное событие, которое ежегодно объединяет городские музеи для создания семейного маршрута. В этом году концепция фестиваля, получившая название «Горки. ВпечатЛето», построена на идее коллекционирования впечатлений и летних артефактов. В каждом из музеев ребята смогут создать уникальные летние артефакты. По итогам прохождения маршрута у детей собирается целая коллекция: брелоки, значки, подвески, сферы или открытки. Участники могут сделать столько артефактов, сколько захотят — один или все девять. Игра начинается с посещения любого музея по графику его работы. Здесь дети получат «ВпечатКарту» с контактами музеев, описанием правил игры и местом для отметки о посещении. На каждой площадке действуют свои задания, объединённые общей темой. В программе фестиваля — экскурсии, мастер-классы, творческие лаборатории, городские прогулки, музыкальные перформансы. По традиции, серия мероприятий завершается финальной вечеринкой. В этом году задумана «Впечатринка» с театральными мастер-классами для разных возрастных групп и вечерним спектаклем.

Полная программа фестиваля доступна на сайте Пермского краеведческого музея и в группе фестиваля «Горки» ВКонтакте.

Оркестр представляет уникальную возможность заглянуть в репетиционную студию, увидеть, как создаётся музыка и узнать больше о работе коллектива. Это шанс стать свидетелями творческого процесса.

Фантастические твари пермского звериного стиля — повсюду: в аэропорту, на муралах, в городских сувенирах, на витражах, постерах и принтах футболок. Как древние музейные артефакты стали одним из главных визуальных символов Перми? Об этом расскажет Владимир Васильевич Абашев — доктор филологических наук, профессор Пермского университета.

На лекции «Пермский звериный стиль как культурный проект. Кто и как конструировал главный символ региона?» речь пойдёт о том, как пермский звериный стиль вышел из музейных витрин в городское пространство и кто помог превратить его в узнаваемый культурный код региона.

Студенты выпускного класса продемонстрируют свое профессиональное мастерство, исполняя номера классической хореографии, образцы современного танца — экспериментальные формы и современные интерпретации, показывающие креативность и инновационность молодых танцовщиков, и народно-сценический танец — характерные номера из репертуара классического наследия. В программе — миниатюры и знаменитые фрагменты известных спектаклей.

«Триумф» завершает фестиваль, посвящённый трём юбилеям: 70-летию Леонида Десятникова, 65-летию художественного руководителя фестиваля пианиста Алексея Гориболя и 10-летию «Триумфа».

В первом отделении прозвучит «Бедная Лиза» — ранняя камерная опера 1976 года, написанная на либретто самого Десятникова по повести Николая Карамзина. Здесь нет музейной стилизации и нет прямолинейного пересказа; есть нечто гораздо более тонкое — опыт современного вслушивания в старый сюжет, в его хрупкость, наивность, жестокость и неистребимую красоту.

Второе отделение — песни советских композиторов и другие фрагменты из музыки к кинофильму «Москва» (2000) для неакадемического голоса, сопрано, меццо-сопрано и инструментального ансамбля — открывает иную, но не менее существенную грань его мира. Десятников умеет работать с памятью так, как это доступно лишь крупному художнику: не реставрируя прошлое, не поддаваясь одной лишь ностальгии, а извлекая из знакомых интонаций скрытую драму времени.

В концерте участвуют: Надежда Павлова (сопрано), Сергей Годин (тенор), Владислав Песин (скрипка), Наталья Кириллова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Алиса Тен (неакадемический вокал), Алексей Гориболь (фортепиано), Владимир Розанов (аккордеон) и другие исполнители.

Выставка «Правила беспорядка» посвящена взаимодействию искусства, науки и технологий. Её ключевая тема — беспорядок как ресурс. Авторы выставки понимают хаос и энтропию не как разрушение, а как условие возникновения новых форм, структур и способов знания. В экспозицию вошли пять проектов современных художников и исследователей — лауреатов конкурсной программы резиденций Центра «ИНАРТ», организованной совместно с Пермской художественной галереей и Пермским политехом. Отобранные для выставки проекты — это нестандартные научно-художественные исследования, необычные устройства, интеллектуальные метафоры и гибридные эксперименты.

Творчество Ольги и Армена Гаспарян — это диалог мифа и современности. Мастера соединяют фундаментальные традиции классического искусства с новаторскими поисками в области формы. Несмотря на общность мировоззрения, их творческие почерки индивидуальны, но при этом прекрасно дополняют друг друга. Magnum Ignotum (лат. «Великое неизвестное») — это философский и мистический термин, обозначающий непостижимую, высшую реальность, скрытую за завесой видимого мира. В творчестве Армена и Ольги Гаспарян это понятие становится не просто темой, а самим методом и смыслом их искусства. Армен через живописные образы размышляет о сути вещей с подчеркнутой мыслью, что нельзя увидеть и познать всё за один раз. Процесс разглядывания картины становится процессом познания. Зритель, сталкиваясь с полотном, оказывается перед лицом Magnum Ignotum: он видит лишь часть, намёк, а целое раскрывается при долгом внимательном рассматривании. Ольга говорит о мире, недоступном физическому зрению. Её Magnum Ignotum делает невидимое видимым через метафору и знак. Библейские, античные, каббалистические символы выстраиваются в композиции. В скульптуре абстрактная идея Великого неизвестного обретает материальную форму. Реальное и воображаемое сливаются, показывая, что тайна может быть осязаемой, но её суть всё равно ускользает.

Выставка о хрупком, тонком и уязвимом. Художницы из Перми затрагивают тему ранимости и малости, но в то же время необходимости этого «малого» как части целого. Огромная цельная масса наполнена деталями, при этом она несет ответственность за каждую из них и постоянно за ними наблюдает. Как сад, который следит за своими птицами, даруя им кров и пищу, в то же время сам нуждается в них. Работы объединены общим колоритом. Белый, спокойный голубой и черный перекликаются в живописи Ольги Молчановой-Пермяковой и ювелирных изделиях Александры Гутиной.

В театральном дворике артисты сыграют «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», где знакомые с детства строки разыгрывают артисты театра как в традициях европейских уличных спектаклей, так и по канонам скоморошьих представлений. Множество необычных режиссёрских придумок и ярких актерских образов ждет зрителей. По законам уличных шоу, в спектакле все герои и все места действия возникают прямо на глазах у публики при помощи пластики, мимики и голосов. Пермский ТЮЗ посвящает постановку 225-летнему юбилею А.С. Пушкина и надеется ещё раз убедить зрителей в том, что произведения главного русского автора актуальны и интересны во все времена. Гости увидят и Александра Сергеевича (точнее, нескольких Александров Сергеевичей), и сказочные теремки, будут прекрасные царевны, богатыри и многое другое. Обещают, что будет «энергично, нежно и с большой любовью». Режиссёр-постановщик — Константин Яковлев.

Открытие сезона сидра на свежем воздухе. Обещана «атмосфера роскоши в стиле «Великого Гэтсби», сытность стрит-фуда и элегантность сидра. Эксклюзивный сидр представят «Право на сидр», The rought apple, «Скотный двор» и хозяева площадки. За винную альтернативу отвечает «Винотека 59», еда — от добрянского проекта budu. За дополнительную цену будет организован трансфер из Перми.

В преддверии дня рождения Николая Мешкова (11 июня меценату исполнится 175 лет) состоится особенный гастрономический вечер. В программе — авторская экскурсия «Загадки и тайны старинной усадьбы», которую проведет Лидия Цвирко. Это возможность пройти по территории городской усадьбы, познакомиться с архитектурой и историей ее создания, узнать, что находится на усадьбе сейчас, что находилось раньше и что предстоит в будущем. Ужин из шести перемен от гастрохудожников Матвея Сацкива и Григория Хорошавцева. В меню — блюда, которые можно было попробовать в пермских ресторанах начала ХХ века и авторские интерпретации в честь владельца дома Мешкова: кулебяка из судака с соусом велют, грибное ушко в консоме с щучьей икрой, шишковик, игристая окрошка с сезонными ягодами. Классическая музыка в исполнении Анны Кохан (скрипка) и Ирины Лукашовой (виолончель).

Вечер камерной музыки перенесёт слушателей в атмосферу Вены рубежа XVIII-XIX веков. Символично, что этот концерт прозвучит в новом Парадном зале ПГГПУ. Историческое пространство главного корпуса, где когда-то заседала Губернская земская управа, недавно открылось после масштабной реставрации. Восстановленный бальный зал с его безупречной дореволюционной акустикой и мягким светом станет идеальным подиумом для музыки, которая изначально рождалась для близкого, искреннего общения исполнителей и публики.

В программе вечера — сочинения Пауля Враницкого, чье имя сегодня переживает настоящий ренессанс. Любимый ученик Гайдна и близкий друг Моцарта, помогавший его семье после кончины гения, Враницкий был несправедливо забыт на полтора века. Музыканты Пермской оперы исполнят его Четвертый и Шестой секстеты для флейты, гобоя и струнных — изящные авторские переложения его же симфоний, созданные в 1790 году для уютного домашнего музицирования.

Кульминацией программы станет знаменитый Квинтет для кларнета и струнных ля мажор («Штадлер») самого Вольфганга Амадея Моцарта. Написанный в 1789 году для друга-виртуоза Антона Штадлера, этот квинтет по праву считается вершиной жанра, виртуозно раскрывающей весь эмоциональный диапазон кларнета — от светлой лирики до глубокой драмы. Шедевры венской классики исполнят солисты оркестра Пермской оперы: Михаил Сенков (кларнет), Дарья Смольникова (флейта), Бэла Загретдинова (гобой), Роман Аванесов (скрипка), Роман Исхаков (скрипка, альт), Дмитрий Ильин (альт) и Роман Костарев (виолончель).

