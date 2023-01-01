У Перми появится город-побратим в Индии Договорённость достигнута на форуме «БРИКС+» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мэр Перми Эдуард Соснин договорился с амбассадором форума «БРИКС+» по Республике Индия Пурнимой Анандом об установлении между Пермью и одним из городов Индии побратимских отношений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как напоминает «Рифей», до недавнего времени у Перми было шесть городов-побратимов: Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Амневиль (Франция), Дуйсбург (Германия), Агридженто (Италия) и Циндао (Китай), После начала спецоперации на Украине американский Луисвилль и английский Оксфорд разорвали побратимские связи с Пермью.

Муниципальный форум «БРИКС+» проходит в Санкт-Петербурге. На нём также достигнуты договорённость о наполнении планируемого индустриального кластера БРИКС и пермскими предприятиями.

На форуме глава Перми представил инвестиционный потенциал города. Он отметил, что в краевой столице уделяется особо внимание развитию муниципально-частного партнёрства и креативной индустрии.

В Пермском крае вклад креативных индустрий составляет более 3% валового регионального продукта. В этом секторе работают более 20 тыс. предприятий и предпринимателей, и их количество постоянно растёт.





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