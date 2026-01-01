Казахстанский город Шымкент может стать побратимом Перми в октябре Городские власти рассказали, в каких сферах будут сотрудничать города Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Члены комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту рекомендовали к принятию проект Меморандума об установлении побратимских отношений между Пермью (Российская Федерация) и Шымкентом (Республика Казахстан). Доклад депутатам по этому вопросу представил руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских.

«Меморандум планируется к заключению между администрацией Перми в лице главы и акиматом Шымкента в лице акима города в целях решения вопросов жизнедеятельности наших городов, а также укрепления дружбы и развития сотрудничества в области образования, культуры, молодёжной политики, спорта, физической культуры и в иных сферах, представляющих взаимный интерес в рамках действующих законодательств государств», — сообщил чиновник мэрии.

В беседе с «Новым компаньоном» после заседания комитета Александр Молоковских сообщил, что отношения между Пермью и первыми городами-побратимами Амневиль (Франция), Луисвилль (США), Оксфорд (Великобритания), Дуйсбург (ФРГ) и Агридженто (Италия) «поставлены на паузу».

«Взаимоотношения ведутся только с Циндао. Они с нами в очень тесном контакте, и несколько лет назад наша делегация ездила с визитом в Китай», — пояснил он.

Кроме того, по словам Молоковских, сейчас столица Прикамья развивает отношения с муниципалитетами как внутри страны, так и с городами из ближнего зарубежья. Причём это взаимодействие на только на уроне рамочных отношений, но и во многих сферах — в образовании, культуре и спорте.

Как писал ранее «Новый компаньон», на сегодняшний день Пермь имеет семь городов-побратимов, однако с пятью из них — Амневилем, Луисвиллем, Оксфордом, Дуйсбургом и Агридженто — контакты были приостановлены по их инициативе после 2022 года, когда началась СВО на Украине. При этом Луисвилль и Оксфорд официально прекратили свои отношения с Пермью. В то же время, Пермь продолжает активно развивать связи с Циндао (КНР) и Минском (Беларусь), а также установила первичные контакты с Бишкеком (Киргизия), Хух-Хото и Цзуньи (КНР).

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