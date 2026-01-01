Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Отдохнём от фестивалей Афиша на неделю 22–28 июня Поделиться Твитнуть

Серия линогравюр, созданная художником-реставратором Пермской художественной галереи Артёмом Кутергиным, выросла из воспоминаний о поездке в Нидерланды. Долгие прогулки, быстрые рисунки в путевых блокнотах, случайно замеченные детали города — всё это постепенно превратилось в графические листы. Эти работы примечательны своей интонацией. Они очень внимательные, тихие и личные, приглашают замедлиться и посмотреть вокруг чуть внимательнее. Артём Кутергин — художник, реставратор, автор книг и образовательных проектов. В Пермской галерее Артём занимается реставрацией знаменитой коллекции пермской деревянной скульптуры.

В 33-м номере пермского литературного журнала — проза, поэзия, драматургия, переводы и эссеистика, иллюстрации Ивана Муравьева (Радиовани), а также подборка его стихов. Кроме того: поэзия Германа Лукомникова и Сергея Круглова, рассказ Катерины Гашевой, документальная драма Алисы Фельдблюм, переводы с болгарского и английского, рецензии на новые книги.

Когда-то давно драматург Эдмон Ростан создал своего героя — бравого мушкетёра, бретёра, наглеца, храбреца, рыцаря, философа, артиста и поэта по имени Сирано де Бержерак. Сирано беззаветно влюблён в первую красавицу Парижа Роксану, но, похоже, её сердце принадлежит другому... Текст представят Марат Мударисов, Эмилия Веприкова, Станислав Фоминых и Марк Букин — режиссёр спектакля «Сирано», который войдёт в репертуар ТТ. Читка пьесы — это возможность увидеть, с чего начинается работа над постановкой. Обычно этот процесс скрыт от глаз зрителей, но только не в этот раз: после читки все желающие могут остаться и обсудить свои впечатления с командой.

Фильм «Господин Великий» режиссёра Эллы Тухарели рассказывает о Новгородском музее-заповеднике и его новом директоре Сергее Брюне, который возглавил музей в 2023 году. Под его руководством находится более сотни объектов культурного наследия по всей Новгородской области. Как меняется такой масштабный музей, почему реформы вызывают споры и что стоит за ежедневной работой тех, кто сохраняет историю для будущих поколений? Это не просто история об управлении культурной институцией. «Идея фильма — показать прекрасный музей, потому что Новгород всегда был для меня удивительным. Туда приехал Рюрик, там есть фрески Феофана Грека. Но так как я режиссёр, я всегда ищу драматургию. Мне нужен был такой «трикстер», который введёт в музей. Этим «трикстером» оказалось событие — приезд Сергея Павловича в музей. Через него мы рассказываем про весь музей, про прекрасных сотрудников, потому что все они потрясающие и удивительные люди», — рассказывает режиссёр. После просмотра состоится обсуждение фильма с режиссёром Ольгой Аверкиевой.

Участники познакомятся с подлинными русскими фольклорными песнями. Ранее их пели в деревнях и передавали из поколения в поколение, а теперь они зазвучат в стенах резиденции. Встреча пройдёт в камерном формате — доступно всего 40 мест. После пения состоится неспешное чаепитие из самоваров и общение. Перед пением, в 17:00, можно заглянуть в мини-мастерскую «Перевоплощение» для семей с детьми 5-10 лет, смастерить костюмы-маски и перевоплотиться в подводных обитателей.

Программа «Тебе, любимый город!» — настоящее путешествие во времени: мелодии в исполнении Пермского губернского оркестра дополнит видеоряд из оцифрованных киноархивов. На большом экране оживут кадры старой Перми: улицы, лица людей и истории, застывшие в хронике: прогулки с родителями по набережной, первый поход в кино и смех друзей во дворе.

Голос скрипки рассказывает истории, вспоминает, мечтает. Арфа окутывает её звучание мерцающим светом, превращая музыку в нечто почти неземное. В этот поздний вечер при свете свечей два инструмента встретятся в диалоге. Программа объединяет музыку разных эпох и настроений: от виртуозной исповеди Изаи и французской изысканности Сен-Санса до тонкой лирики Равеля, проникновенной красоты Ave Maria Баха/Гуно и пронзительной ностальгии Альфреда Шнитке.

Исполнители: Евгений Слипаков (скрипка) и Анастасия Михайловская (арфа).

В программе: лекция от лектория «Сарёнок» о детстве Сергея Дягилева в Перми, его семейном укладе и триумфе в Европе. Гастроужин: пять подач исторических блюд: от ростбифа с хреном, упомянутого в письмах семьи Сергея Дягилева, до десерта от шефа Сергея Юрина. Настойки на травах, домашние водки и, конечно, хлебный квас. Вечером — джаз в исполнении Любови Мышковской (вокал).

Ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет вечернее шоу на открытом воздухе «Закат на Крестовой». Пермский академический Театр-Театр выступит на вершине горы с концертным исполнением мюзикла «Винил» (12+). Этот показ мюзикла будет первым его представлением вне стен театра. Спектакль отмечен пятью «Золотыми масками» в 2020 году.

Борис Мильграм, режиссер мюзикла «Винил»:

— Для показа на фестивале мы впервые готовим концертную версию «Винила» — на 1 час 30 минут без антракта, сохраняя основные линии сюжета и все самые известные, любимые зрителями вокальные и пластические номера. Конечно, будет сильно не хватать возможностей машинерии нашей большой сцены, ведь они являются частью содержания мюзикла, который изначально задумывался как невероятное шоу. Но все, кто любит «Винил» за драйв молодости, музыку Евгения Загота и хореографию Егора Дружинина, получат всё это сполна.

«МолотФест» — культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию индустриального наследия региона, поле для диалога между носителями исторического опыта становления промышленности в регионе и молодыми инноваторами, развивающими и внедряющими технологии сегодняшнего дня. Фестиваль станет площадкой для вдохновления молодежи на технологические инновации через осмысление исторических достижений.

В программе: выставки, лекции, встречи с интересными героями, мастер-классы, VR, интерактивные площадки, интеллектуальные игры, театрализованные зарисовки от Музея советского быта и, конечно же, музыка: играют группы «Лимонов цвет», «Коннемара», «Действуй!», «Нивелир», «Бес сомнений», ViNo, «Паприка» и «Джамахирия».

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