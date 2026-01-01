Состояние сопровождавшего пермских баскетболистов Дениса Обметкина оценивается как тяжёлое Ему проведена операция

Министерство здравоохранения Пермского края

В минздраве Пемрского края «Новому компаньону» рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с участием спортсменов пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Оно произошло утром 22 мая в Челябинской области. Игроки возвращались из Магнитогорска с соревнований.

«В результате ДТП в пермском автобусе пострадало пять пассажиров, водитель погиб на месте. Четверо из пострадавших осмотрены медицинскими работниками и отпущены на амбулаторное лечение, один пострадавший, сопровождавший команду, остается на лечении в больнице Златоуста, ему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжёлое», — сообщили в министерстве на запрос издания.

Ранее сообщалось, что прооперирован Денис Обметкин, который сопровождал пермскую команду из Магнитогорска.

Баскетболисты вернутся в Пермь 22 мая на поезде.

Следственный комитет по Челябинской области инициировал уголовное расследование по факту аварии. В сети появилось видео с места смертельного ДТП.

