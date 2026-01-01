Пермская баскетбольная команда попала в смертельное ДТП Спортсмены возвращались с соревнований

фото Управления Госавтоинспекции Челябинской области

Утром 22 мая в Челябинской области произошла авария с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про», возвращавшейся с соревнований по баскетболу 3х3, о происшествии сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В результате ДТП водитель автобуса, перевозившего игроков, погиб. Один из сопровождающих получил травмы и был прооперирован в златоустовской больнице. Остальные члены команды, получившие ушибы и легкие травмы, также были госпитализированы и получили необходимую помощь.

Сейчас игроки находятся в гостинице и готовятся к отправке в Пермь на поезде.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень поддерживает связь с медицинскими службами Челябинской области.

В ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что в 6:25 утра поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на 1739 км ФАД М-5 «Урал»: в микроавтобусе «Мерседес» (частное транспортное средство) находилось пять человек, а в грузопассажирской «Газели» (частное транспортное средство) было трое. Все взрослые. В результате ДТП погиб один человек, травмированы пятеро. Ограничение движения на данном участке ФАД М-5 «Урал» не вводилось.

