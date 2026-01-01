Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Органная музыка, народные праздники и речные прогулки Афиша уикенда 22–24 мая Поделиться Твитнуть

«Живой мой Урал» — выставка в двух главах, где главными героями повествования являются Урал с его мрачными пейзажами, грозным характером и историей, полной таинственных поворотов, и графика художника Дмитрия Замуруева. Глава первая — экспозиция «Ёлки. Палки. Горы. Топи» — представляет живопись, графику, объекты художников из Екатеринбурга Дмитрия Замуруева и Марины Симоновой. Это не просто прогулка по лесам и горам, а попытка услышать голос земли, разгадать её характер, который проступает в прихотливых изломах веток, в суровом молчании скал, в коварной красоте болот. Глава вторая — оригинальные иллюстрации Дмитрия Замуруева к книге пермского поэта Антона Бахарева «Смультронстеллар».

В Пермской краевой филармонии 22-24 мая X Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России (СКОР). Творческая программа представит серию концертов для широкой публики. 22 мая в 15:00 пройдёт открытая репетиция «Органное закулисье» с участием солиста Белгородской государственной филармонии, лауреата международных конкурсов, первого в истории лауреата всероссийской премии «Органист года» Тимура Халиуллина. В тот же день в 19:00 на одной сцене выступят самые блестящие органисты современной России: солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская, профессор Новосибирской консерватории Наталья Багинская, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), солист Томской филармонии Дмитрий Ушаков, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая, лауреаты международных конкурсов Наталья Гольфарб (Саратов) и Аида Глухова (Казань). В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Иоганна Штрауса, Джакомо Пуччини и других, в том числе современных композиторов. 24 мая в 15:00 состоится гала-концерт молодых органистов из Перми, Новосибирска, Казани и Красноярска.

Николин день — важнейшая аграрная дата в традиционном календаре. В народе с этого дня ждали наступления тепла и роста трав, начинали или заканчивали посев зерновых, приветствовали птиц. В этот день в Прикамье засевали огороды, приветствовали птиц, совершая обряд «встречи плишки» (трясогузки), выпекали «жаворонков», готовили ритуальную еду, чтобы получить хороший урожай льна и овощей, устраивали коллективный праздник завершения весенних полевых работ — «отсевки», «обсевки». Гости музея смогут принять участие в посевных работах, обрядах «встречи плишки» из разных районов Пермского края, играх, хороводах, послушать пермские песни, станцевать кадриль под гармонь.

Лейтмотив третьей «Идентичности» — маркетинг территории: как город говорит о себе и кто за этим стоит. С 12:00 до 20:00 — деловая часть: шесть образовательных треков с лекциями спикеров-экспертов и паблик-токами. В галерее — изобразительное искусство и народно-художественные промыслы: шесть экспертов и 12 представителей художественных сообществ. В Доме музыки — четыре трека, объединённых темой маркетинга территории и продвижения Перми: брендинг, медиа, мероприятия и музыкальное продюсирование. В завершение — овальный стол с представителями профильных министерств и амбассадорами направлений. Во дворах Завода Шпагина — дизайн-маркет и мастер-классы, тематические «дворы» от представителей пермских образовательных, творческих и досуговых комьюнити. На прилегающей территории — пермские рестораторы, баскетбол, рампа, стрит-арт, настольный теннис, танцы. С 20:00 до 02:00 — концерты и вечеринка: выступления пяти пермских групп — исполнителей авторской музыки, DJ-сеты от 14 музыкальных селекторов и коллекционеров винила.

Во время речных прогулок у гостей появится возможность взглянуть на памятники архитектуры с непривычного ракурса, увидеть живописные речные берега, насладиться просторами Камского моря. Простейший маршрут — «От причала до причала». Он рассчитан на тех, кто, прогуливаясь по музею, вдруг захочет прокатиться на теплоходе. Прогулка продолжается один час. «На холмах и на воде» — программа для индивидуальных посетителей: неограниченное время прогулки по музею плюс теплоходная экскурсия с аудиогидом. Продолжительность речной прогулки — один час. «Музейная бухта» — комбинированная экскурсия с гидом по музею и на теплоходе. Группы пройдут от визит-центра до причала. Экскурсовод расскажет истории памятников деревянного зодчества Прикамья, расположенных по пути следования, после чего пройдёт прогулка на теплоходе с аудиогидом. Продолжительность программы — два часа.

Фильм рассказывает о Василии Николаевиче Берхе — морском офицере, путешественнике и одном из первых исследователей Урала, чьи научные изыскания в начале XIX века положили основу археологии в России. Многие из его подходов и сегодня остаются актуальными, однако имя самого Берха до сих пор известно немногим. «Василий Берх. Искатель древностей» — это научно-популярная кинокартина с элементами реконструкции и анимации, рассчитанная на молодую аудиторию и всех, кто интересуется историей. В центре внимания — пермский период жизни Берха, когда ему предстояло сделать выбор между карьерой чиновника и захватывающим путём исследователя. Параллельно в фильме развивается современная линия: студентка Пермского университета Лада изучает наследие Берха и также оказывается перед важным выбором, который может повлиять на её будущее. Эти две истории, разделённые временем, постепенно начинают перекликаться, создавая ощущение непрерывного диалога между прошлым и настоящим. Картина включает в себя и элементы путешествия — роуд-муви по северу Пермского края.

В программе концерта Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника — самые яркие произведения композиторов эпох романтизма и импрессионизма: Габриэля Форе, Жоржа Бизе, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Фредерика Шопена. Солист —лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано). Откроет концерт небольшая симфоническая миниатюра «Павана», написанная в ритме медленного придворного танца XVI века; в первом отделении прозвучат также музыка Жоржа Бизе к драме Альфонса Доде «Арлезианка» и знаменитая прелюдия Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Во втором отделении будет исполнен шедевр романтизма — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор Фридерика Шопена — произведение абсолютной красоты, наполненное поэтичностью, юношеским обаянием и фантазией. Завершится музыкальный вечер «чудом искусства» — так назвал Сергей Прокофьев легендарное «Болеро» Мориса Равеля.

«Форум «Русский мир» — это открытое пространство для всех, кто гордится историческим и культурным наследием России и верит в её будущее. В ремесленном треке форума — конкурс и ярмарка «Прикамье мастеровое», а также серия мастер-классов на разные темы. Гости творческой программы увидят театр Петрушки и народные драмы; услышат, как звучат малые жанры фольклора — частушки, загадки, пословицы; смогут побывать на конкурсных показах «Калинка-малинка» или на встрече «Живая старина», где можно будет пообщаться с аутентичными русскими коллективами пермского Прикамья: «Родные напевы» из Сивинского округа, «Уралочка» из Верещагинского, «Гляденовские перепевы» из Пермского. В программу «Русского мира»-2026 также входят фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова братина» и День славянской письменности и культуры. В концерте примут участие хор Triumphus Vox, ансамбль народной музыки «Мозаика» (Оса) и ансамбль казачьей песни «Карижа» (Калужская область).

Вечеринка в формате открытого микрофона, посвященная дню рождения Иосифа Бродского. На сцене: Свободный театр современного танца и артисты Пермского академического Театра-Театра. Это не концерт, не спектакль — это свободная встреча. Артисты поделятся отрывками из спектакля на стихи Бродского «Не о грядущем, а о прошлом», а гости смогут прочитать стихотворение, спеть, станцевать или поделиться чем-то важным о творчестве Бродского.

День кошек пройдёт в «Триумфе» 24 мая. В программе: лекция «Эстетика кошек» и киноклуб с просмотром и обсуждением фильма «Возвращение кота». Лектор Артем Радеев, доктор философских наук, профессор Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, руководитель Российского эстетического общества предлагает разобраться, почему кошка в современной культуре стала «богатым эстетическим объектом». На лекции «Эстетика кошек» речь пойдёт о том, как анатомия хвоста и усов влияет на наше восприятие, как возникли кошачьи конкурсы красоты и почему в искусстве так выразительны отдельные детали кошачьего образа. В киноклубе «Кино, вино и домино» — просмотр и обсуждение аниме «Возвращение кота» (2002). Картина повествует о девочке Хару, которая спасла говорящего кота — принца Кошачьего царства, а затем была похищена самим Кошачьим царём, который решил женить на ней принца. Освободить Хару помогают верные друзья: толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон. Гости-эксперты кинопоказа: Артем Радеев и Галя Море — основательница самого большого частного центра спасения кошек в Пермском крае «Матроскин» и котокафе «Котовский».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.