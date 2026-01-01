Пермские баскетболисты выразили соболезнования семье погибшего водителя Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Пресс-служба БК «Парма» прокомментировала ДТП с участием спортсменов пермской баскетбольной команды «Бионорд Про», которое произошло утром 22 мая в Челябинской области. Игроки возвращались из Магнитогорска после успеха в третьем матче Тандема WINLINE Чемпионата России по баскетболу 3х3.

«К сожалению, водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Выражаем соболезнования родственникам и близким. Оператор Денис Обметкин, который возвращался из Магнитогорска вместе с нашей командой, прооперирован в больнице города Златоуста. Все игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Парням была оказана помощь, сейчас все на ногах. Уже сегодня ребята на поезде возвращаются в Пермь», — прокомментировали в клубе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). ДТП произошло утром на 1740 км федеральной трассы М-5 «Урал» рядом с городом Златоуст.

По данным следствия, водитель автобуса Mercedes, где ехали спортсмены, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».





