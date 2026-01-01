СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом пермской баскетбольной команды Происшествие случилось на федеральной трассе М-5 «Урал»

Следственный комитет по Челябинской области инициировал уголовное расследование по факту аварии, в которую попал автобус с пермской баскетбольной командой «Бионорд Про». Инцидент произошёл утром на 1740 км федеральной трассы М-5 «Урал» рядом со Златоустом.

По данным следствия, водитель автобуса Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель». В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте. Пассажиры автобуса и водитель грузовика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, о трагедии сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих социальных сетях. Глава региона написал, что одному из сопровождающих команды потребовалась операция, остальные спортсмены и персонал получили лёгкие травмы. Сейчас вся команда находится в гостинице, а сегодня они отправятся в Пермь на поезде. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с коллегами из Челябинской области.

