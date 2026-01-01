В сети появились видео с места ДТП с пермскими баскетболистами

фото Управления Госавтоинспекции Челябинской области

В ГИБДД Челябинской области сообщили подробности ДТП с участием пермских баскетболистов и показали видео с последствиями аварии.

По данным ведомства, 22 мая в 04:15 по московскому времени на 1740-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», в районе города Златоуст, произошла серьёзная автомобильная авария.

По предварительной информации, водитель 1975 г.р., управлявший микроавтобусом Mercedes Benz модели «Форд Транзит», по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, что запрещено правилами дорожного движения. В результате этого манёвра произошло столкновение с грузовиком «Газель», за рулём которого находился водитель 1985 г.р.

Водитель микроавтобуса погиб на месте от полученных травм. Также пострадали пять человек: трое пассажиров микроавтобуса, которые оказались членами взрослой баскетбольной команды из Пермского края, и водитель с пассажиром автомобиля «Газель». Все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии. Также назначены экспертизы, результаты которых помогут принять дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, в аварию попала пермская баскетбольная команда «Бионорд Про», возвращавшаяся с соревнований по баскетболу 3х3. Сейчас игроки находятся в гостинице и готовятся к отправке в Пермь на поезде.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень поддерживает связь с медицинскими службами Челябинской области.

