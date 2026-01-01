На месте ресторана «Терруар» в центре Перми открылось новое заведение Гриль-бар пока работает в техническом режиме

Скриншот видео сообщества "Мясология" ВКонтакте

На месте закрывшегося в марте ресторана «Терруар» в центре Перми 9 мая открылось новое заведение — гриль-бар от владельца магазинов «Мясология» Александра Сидорука. Информация о запуске нового проекта появилась накануне в соцсетях.

В меню гриль-бара «Мясология» будут представлены стейки, бургеры, хот-доги и сэндвичи. Отмечается, что пока заведение работает в техническом режиме.

Напомним, ранее на площадке по ул. Ленина, 74 в Перми работал ресторан «Терруар». Проект также принадлежал Александру Сидоруку, однако в конце февраля он заявил о планируемом закрытии заведения и запуске нового гастрономического проекта. Причиной решения стал отказ владельца от алкоголя.

Ранее «Новый компаньон» также писал о запуске проекта от создателя кафе «РисЛапша» и PizzaPasta на новом месте. После переезда заведение «Проектрыбы» 7 мая открылось в техническом режиме по ул. Сибирской, 52.

