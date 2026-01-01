Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Этот День Победы Афиша длинного уикенда 8–11 мая

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» открылась выставка об истории одного из самых популярных экспонатов музея — памятника архитектуры федерального значения — Преображенской церкви из села Янидор. Особое внимание уделено служителям Преображенской церкви, их судьбам в послереволюционный период, а также истории изменений архитектурного облика храма. Почти 40 лет деревянный храм привлекает посетителей своей архаичностью и изящным силуэтом. Однако не все знают, что внешний облик Преображенской церкви неоднократно менялся. В конце XIX века церковь была иной: белые стены, резные наличники на окнах и железная кровля с маковками, покрашенная «малахитом». В советское время храм, превращенный в зернохранилище, ветшал. В конце 1950-х годов его обследовал московский архитектор Борис Гнедовский и вернул ему исторический облик. Какие именно изменения происходили с памятником деревянного зодчества, можно будет увидеть в его интерьере. Отдельной темой выставки является история села Янидор: что скрывается за географическими названиями и какие легенды сохранились в народе.

Программа концерта «1941/2026» объединяет сочинения Дмитрия Шостаковича и Мечислава Вайнберга, композиторов, чьи судьбы и музыка неразрывно связаны с эпохой Великой Отечественной войны и ее последствиями. А также друг с другом. Дмитрий Шостакович, Мечислав Вайнберг, Рудольф Баршай — три музыканта, три товарища, в своем творчестве воплотившие сложную, местами сюрреалистическую историю ХХ века. Шостакович и Вайнберг — как композиторы, голоса эпохи. Баршай — как солист и дирижёр, транзистор, с помощью которого эти голоса звучали в полную силу. Первое произведение программы — Камерная симфония для струнного оркестра до минор — обозначается двойным авторством: Дмитрий Шостакович сочинил оригинал — Струнный квартет № 8 до минор, который Рудольф Баршай масштабировал до симфонии, добавив партию контрабаса и распределив оригинальные четыре голоса по более крупному ансамблю. При этом главное — автобиографический шифр композитора, музыкальную монограмму D.Es.С.Н — музыкант сохранил. Услышав аранжировку, Шостакович согласился: «Да, это моя Восьмая симфония». Во втором отделении состав оркестра увеличится еще больше — прозвучит Симфония № 21 Мечислава Вайнберга. Его не случайно сравнивают с поэтом Осипом Мандельштамом: в его музыке нашли отражение все крупные раны, нанесенные «веком-волкодавом». Подзаголовок его Симфонии № 21 — «Кадиш» — отсылает к еврейской заупокойной молитве. Дирижёр — Владимир Ткаченко, солистка — Ирина Байкова (сопрано).

К Дню Победы Театр-Театр приглашает зрителей на особенную тематическую экскурсию по закулисью. Это не просто знакомство с локациями, обычно закрытыми для зрителей, а настоящее погружение в историю театра. В годы войны в пермском драматическом выходили спектакли и собирались полные залы. Артисты выступали в госпиталях и на предприятиях, поднимали боевой дух солдат в составе фронтовых бригад. Иные сотрудники и сами уходили на фронт. Одни вернулись с победой, другие отдали за неё свою жизнь… Актриса Ольга Пудова расскажет о том, как коллектив пермской драмы жил в военные годы, познакомит с актуальными и архивными спектаклями репертуара, в которых осмысляется опыт Великой Отечественной войны (одному из них — спектаклю «Лирическая хроника боевых действий» — экскурсия обязана своим названием) и с историями сотрудников театра, судьбу которых война изменила навсегда. В годы Великой Отечественной войны погибли 14 сотрудников театра, имена которых нанесены на мемориальную табличку. Зрители узнают больше о театре и его истории, увидят эксклюзивные архивные материалы и тематические экспозиции.

В Доме Мешкова состоится концерт военной песни. Зрители могут подпевать лауреату международных конкурсов певице Наталье Кокориной в сопровождении баяниста Владимира Новокрещенова. В музыкальной гостиной будут звучать песни, которые пели наши деды во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время, которые до сих пор поют и наши современники. В программе песни «В землянке», «Синий платочек», «Жди меня», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и др.

К годовщине Победы студенты совместного курса Театра-Театра и московского Института современного искусства под руководством педагогов подготовили спектакль по произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин» — одного из самых известных и сразу «ушедших в народ» произведений о героизме простого русского человека на войне. Василий Тёркин «родился» в редакции газеты «На страже Родины», где Александр Твардовский во время Советско-финской войны работал военным корреспондентом. Народная любовь к Василию Тёркину была столь сильна, что, когда Твардовский задумал «убить» своего героя, автора завалили письмами со всей страны: как там Вася? Не может же он умереть!.. Вот так Тёркин в очередной раз спасся от, казалось, неминуемой гибели. Новая глава поэмы вышла в свет, и бойцы радовались: Тёркин — живой!». Зрители спектакля окажутся в редакции той самой газеты, откуда началась «дорога в жизнь» народного героя. В исполнении студентов со сцены прозвучат самые известные главы поэмы, а также фрагменты бережно собранных документальных источников: дневников, писем, телеграмм и воспоминаний Александра Твардовского и его жены Марии Илларионовны, которую критики называли «вторым крылом совести» Твардовского. Вокальная и инструментальная музыка военных лет звучит в живом исполнении студентов курса «Артист музыкального театра».

На концерте «Музыка Победы» памятные песни военных лет, произведения советских композиторов, созданные в послевоенные десятилетия, прозвучат в исполнении «Хорус-квартета»— ансамбля солистов Пермской краевой филармонии. Место встречи — набережная у Речного вокзала. В 16:00 — экскурсия по экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945». В первой половине XX века на долю наших дедов и прадедов выпали события, каких не знали иные поколения: три революции, две мировые войны, ломка вековых устоев, рождение нового государства — СССР; все эти события произошли за четыре десятилетия... В какой мере перемены в стране в предвоенный период готовили страну к войне? В 17:00 — документальный фильм «Фронт Цэгмид — символ дружбы» (режиссер Олег Юмов, 2025): рассказ об одной из мало освещаемых страниц войны — помощи со стороны единственного искреннего союзника СССР. Монголия уже 22 июня 1941 года объявила о решительной поддержке Советского Союза в борьбе с фашизмом. Героине картины довелось сопровождать до Москвы эшелон с поставками для Красной Армии. Сегодня бабушка Цэгмид рассказывает, с каким чувством воспринимали в республике беду, пришедшую в дом соседа, и как участие в помощи повлияло на её судьбу. Фильм из программы VI Международного фестиваля правильного кино. Также 9 и 10 мая работают выставки «Женщины на войне. 1941-1945» и «День Победы».

Попытка посмотреть на привычный беговой маршрут иначе: не как на дистанцию с километражом, а как на пространство, в котором живет история. Проведет прогулку Ольга Вознесенская — аттестованный гид, лектор, историк и автор канала «Культурный сыр», призер региональной премии туристических маршрутов 2025 года. Маршрут стартует от эспланады, участники пересекут Комсомольский проспект, увидят храм Рождества Пресвятой Богородицы, пройдут через Театральный сад, мимо сквера Решетникова в направлении Соборной площади, затем — вдоль набережной Камы. По пути Ольга расскажет про знаковые достопримечательности, про реки, на долинах которых стоит город, где жила учительница Фёдора Шаляпина, какую клятву дал «пермский Робинзон Крузо» и где в Перми можно неожиданно почувствовать атмосферу Петербурга.

«В поход» — это необычная сказка. Её зачин — рассказ Аркадия Гайдара «В поход»; продолжение — былина о Никите-Кожемяке, сказка о Петре и Петруше, сказка о каше из топора и сказка-быль о бородинском хлебе. С прибауткой да песенкой сказители расскажут о славе русского солдата и важных ценностях земли русской. Малышам будет интересно поиграть, а ребятам постарше узнать историю, переданную в сказках. Как всегда, будет живая музыка и почти музейные предметы, которые можно трогать. В Комнате сказок нужна сменная обувь — и детям, и взрослым.

Солисты Пермской оперы выступят с концертом в честь Дня Победы. В программе — песни и фрагменты опер и кантат, хорошо знакомые нескольким поколениям слушателей: «Смуглянка», «Катюша», «В землянке», «Случайный вальс», «День Победы». Прозвучит музыка Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, Кирилла Молчанова, Микаэла Таривердиева и других композиторов XX века. Исполнители: Ольга Попова, Анна Щербакова, Виктор Погудин, Алексей Герасимов, Данис Хузин, Екатерина Бачук, Сергей Власов, Матвей Мокеров и Эдуард Морозов.

