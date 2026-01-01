В Перми закрылся ресторан «Терруар» Поделиться Твитнуть

В Перми закрылся ресторан «Терруар» (ул. Ленина, 74). Об этом сообщается в социальных сетях заведения.

«Совсем скоро на этом месте откроется новый гастрономический проект от «Мясологии», которого в Перми ещё не было. Новая энергия. Новая философия. Новый уровень вкуса. Следите за событиями и не пропустите открытие», — говорится в сообщении.

Как пояснил в видеообращении владелец заведения Александр Сидорук, полгода назад он принял решение отказаться от алкоголя, поэтому проект «Терруар» и он «больше не могут существовать вместе», так как он не может «элементарно продегустировать ни коктейли, ни вино, не может оценить то качество напитков».

О сроках открытия нового заведения не сообщается.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, какие ещё заведения открылись и закрылись в краевой столице за последнее время.





