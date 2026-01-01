Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открытие молодёжного театра, фестиваль Дениса Мацуева и юбилей Андрея Миронова Афиша на неделю 2–8 марта Поделиться Твитнуть

Первый спектакль на новой сцене Театра-Театра, созданной специально для подростков и молодёжи, — участник проекта «Театр — в школы». Лаконичное оформление позволяет легко транспортировать его и играть на любых площадках — от театральных фойе до школьных актовых залов и аудиторий. Герой спектакля Германн одержим идеей разбогатеть, и для этого ему необходима тайна трёх карт. Эта идея настолько поглощает его, что его сознание буквально раздваивается, порождая внутренних двойников-фантомов, которые постепенно сводят его с ума. Этот спектакль — коллаж образов, музыки, танца. Благодаря яркому стилю классическое произведение школьной программы заиграет современными красками. Это история не про жителей XIX века, а про нас сегодняшних. Что будет, если безумная идея начнёт управлять человеком? Сможет он остановиться или начнёт ради её достижения идти по головам? На эти вопросы пытается ответить спектакль. Постановщики — Марк Букин и Ксения Малинина.

Во второй вечер фестиваля Страдивари-ансамбль Мариинского театра и Денис Мацуев исполнят Простую симфонию Бенджамина Бриттена и Концерт для фортепиано №1 Дмитрия Шостаковича. Во втором отделении прозвучит музыка Астора Пьяццолы, а звёзды балета — народная артистка России Екатерина Шипулина и заслуженный артист России Олег Габышев исполнят его «Танго Балет» (аранжировка Леонида Десятникова).

В третий вечер впервые в истории фестиваля — концерт в стиле «симфоджаз». Симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета, а также Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Екатерина Мочалова (домра), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Борис Струлев (виолончель), Давид Ткебучава (ударные), София Виланд (флейта) и София Тюрина (саксофон) будут играть современный джаз и импровизации на темы музыки Баха, Сен-Санса, Грига, Бородина, Римского-Корсакова, Хачатуряна, а также сочинения Чика Кориа, Андрея Иванова и самого Дениса Мацуева.

В закрытии фестиваля примет участие камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В программе — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (солист — Денис Мацуев), а также произведения Гии Канчели.

Фотопроект Санкт-Петербургской кунсткамеры — небольшая, но ёмкая экспозиция, посвящённая возрождению искусства мозаики, осуществленному Михаилом Ломоносовым. Искусством мозаичных картин, технологией производства смальты владели мастера Древней Руси, но в результате Батыева нашествия оно оказалось утрачено. Минуло пять столетий. Граф Михаил Воронцов привез в Петербург образцы мозаики из своего путешествия на Апеннинский полуостров. Будучи у него в гостях, их увидел Ломоносов. Михаил Васильевич загорелся идеей восстановить способ получения цветного стекла и возродить утраченное искусство. На выставке рассказывается, сколько опытов ему пришлось для этого поставить; где располагалась фабрика по производству материала, которая была им построена, что нашли современные археологи на её месте, а также, портреты каких высоких особ создал Ломоносов из мозаики и сколько мозаичных картин составляет сегодня его наследие.

Жан-Филипп Рамо вошел в историю музыки не только как реформатор оперы, но и как поэт клавесина. В сборниках клавесинных пьес Рамо словно рисует звуками: за каждым названием скрывается небольшая сцена, почти театральный этюд. Он смело использует изысканные украшения, неожиданные гармонии и ритмическую изобретательность, превращая клавесин в пространство для фантазии и драматизма. Исполнители — музыканты Пермской оперы: Наталья Кириллова (сопрано), Алексей Сучков (клавесин), Евгений Синицын (виола да гамба), Марк Зингер (скрипка).

«Чувства Анны» — черно-белая фантастическая драма Анны Меликян с Анной Михалковой и музыкой Shortparis. Анна Меликян сняла «Чувства Анны» в Перми и превратила индустриальный пейзаж города в пространство внутреннего поиска, неожиданно обратившись к жанру сай-фай. В фильме музыка Shortparis — полноценный драматургический слой: группа впервые для себя создала цельное киномузыкальное полотно, а затем выпустила альбом из семи треков отдельно как EP. Саундтрек описывают как «сомнамбулическую» музыку, а ритуальная энергия Shortparis задает состояние сна наяву: от инструментального «Введения» с тревожными импульсами до «Заключения», подводящего итог пути героини. Три трека — оркестровые лейтмотивы, а четыре вокальные — с голосом Николая Комягина. Синкопы, напряженные паузы и экспериментальный саунд группы идеально сливаются с чёрно-белой фактурой Перми, превращая город в «аномальную зону» — где фабричные вибрации эхом отзываются космическими импульсами. Музыка Shortparis делает Пермь эмоциональной декорацией, а звук — главным проводником чувств Анны.

В литературно-музыкальной гостиной у зелёного камина — монологи женщины под простые пьесы Микаэла Таривердиева. Разные лики женщин примеряет на себя заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, вживаясь в образы из текстов Александра Блока, Тэффи и других авторов. За роялем — Денис Сон.

Стивен Хокинг — пожалуй, самый известный современный учёный, о котором сняли фильм. Человек, который бросил вызов Вселенной, времени, судьбе и собственному телу. Он не должен был дожить и до двадцати пяти, а прожил более семидесяти. Человек, который, оказавшись прикованным к инвалидному креслу и лишённый возможности говорить, продолжил задавать самые трудные вопросы человечества: откуда мы? как устроена Вселенная? есть ли у неё начало и конец? Хокинг обладал редким даром — говорить о невероятно сложном просто. Он умел превращать чёрные дыры, Большой взрыв и тайну времени в живой рассказ, понятный каждому. Именно поэтому его книги стали событием не только в науке, но и в культуре. Этот спектакль — и биография, и научная лекция одновременно. На сцене — один актёр и простые предметы: доска и мел. Из них рождаются галактика и детство, юмор и любовь, болезнь и бесконечность. Театр предмета превращает научные идеи в игру, а биографию учёного — в путешествие по границам сознания. Это спектакль о человеке с большой буквы. О том, что формулы E=mc² достаточно, чтобы узнать, откуда всё началось.

В основе перформанса — синтез современного танца, импровизации, звучания этнических инструментов, традиционных русских песен. «Переходные песни» — это путешествие во внутренний женский мир, в котором песня и движение — инструменты проживания, прочувствования и осмысления. Женщина — проводник, через нее приходит новая жизнь. И чаще всего женщина провожает в жизнь будущую. Музыканты погружаются в «переходные» состояния человеческой жизни: от сна к яви, от рождения к смерти, от одиночества к единению, от повседневности к духовному просветлению. Это песни-переходы, песни-спутники, песни из глубин прошлого, что уносят нас в будущее. В программе — старинные русские лирические, колыбельные, свадебные песни и духовные стихи, архаичные и современные музыкальные инструменты, которые знакомят зрителя с народной культурой России. Исполнители — Ольга Ирисова и театр танца «Быть» (Челябинск).

В Доме Мешкова выступит сказитель, фольклорист Александр Маточкин и участники проекта «Музыкальная шкатулка» с программой «Аглицкие песни». Прозвучат произведения эпохи Ренессанса, а также английские, ирландские, шотландские, русские старинные песни и баллады. Александр Маточкин — исполнитель народных песен, переводчик, аранжировщик. Проект «Музыкальная шкатулка» представляет старинную музыку разных стран. Участники «Музыкальной шкатулки»: Александр Маточкин, Анна Малинина, Елена Синн, Алексей Мехоношин.

Оперный певец из Магнитогорска не только поёт, но и играет на старинной японской флейте сякухати. В программе: старинные японские мотивы, мелодии из кино, душевные советские песни. Евгений Фролов — лауреат российских конкурсов, преподаватель фортепиано и вокала.

Отмечаем 85-летие со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова с Александром Смирновым и театром «Большая стирка». Народный артист РСФСР Андрей Миронов был кумиром нескольких поколений советских людей. Александр Смирнов споёт песни из кинофильмов и телевизионных спектаклей с участием Андрея Миронова и расскажет о его судьбе. В спектакле участвуют музыканты: Марк Либерзон — аранжировки, клавишные, Егорий Савостин — бас-гитара, скрипка и Михаил Бояршинов — ударные. Автор и режиссер Дмитрий Заболотских. Концерт адресован не только тем, кто знает и любит Андрея Миронова, но и тем, кто только начинает знакомство с советским кино и актёрской песней.

