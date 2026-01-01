Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стала известна дата открытия кафе «ПРОЕКТРЫБЫ» в Перми
Заведение Сергея Микова откроется 7 мая
Команда гастрономического проекта «ПРОЕКТРЫБЫ» объявила дату открытия нового кафе. «ПРОЕКТРЫБЫ» в техническом режиме заработает на ул. Сибирской, 52 с 7 мая.
Как сообщает руководитель проекта Сергей Миков, техническая отладка продлится три дня. Режим работы в это время — с 9:00 до 22:00.
С 2023 года кафе работало по ул. Пермской, 11, но закрылось для переезда в начале апреля. Специализация заведения — рыба и морепродукты, а также авторские коктейли.
Руководитель проекта Сергей Миков развивает в Перми популярные кафе «РисЛапша» и PizzaPasta.
