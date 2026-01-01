В Перми отменили праздничный фейерверк 9 мая Ранее власти сообщали об отмене парада и шествия «Бессмертного полка»

Константин Долгановский

В Перми отменили праздничный фейерверк, запланированный в День Победы 9 мая. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики Перми.

«В связи с требованиями безопасности 9 мая шествие войск Пермского гарнизона, шествие «Бессмертного полка» и торжественный праздничный фейерверк в честь Дня Победы проводиться не будут», — сообщили в мэрии.

Ранее «Новый компаньон» писал об отмене парада в Перми и массовых мероприятий в ряде муниципальных округов Пермского края. Отмечается, что решения приняты для обеспечения безопасности. По словам губернатора, это также позволит не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите жителей, а поздравительные мероприятия для ветеранов пройдут в закрытом режиме — в помещениях.

Кроме того, в Перми отменили шествие «Бессмертного полка» в очном формате. Мероприятие пройдёт онлайн 9 мая, начало — в 12:00.

Напомним, в День Победы в Перми было запланировано проведение более 110 мероприятий. Салют должен был стать их завершением. Ранее власти также отказались от организации салюта 1 Мая.

