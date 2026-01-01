В Перми 9 Мая запустят фейерверк К Дню Победы запланировано более 110 мероприятий

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В День Победы в Перми запланирован фейерверк. Он станет завершением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы. Всего в городе 9 мая пройдёт более 110 мероприятий.

«Это традиционный парад 9 Мая с прохождением войск. Во всех районах города состоятся акции, концерты, уроки мужества, смотры строя и песни, выставочные проекты, спортивные соревнования и многие другие тематические события. Праздничный день завершится фейерверком с правого берега Камы», — сообщил в своих соцсетях мэр Эдуард Соснин.

В Год промышленности в Пермском крае все события пройдут под лозунгом «С Днём Победы! Пермский край — опорный край державы». Они будут посвящены трудовому подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны и роли промышленности региона в обороноспособности страны.

К Дню Победы Пермь украсят праздничным оформлением — всего к 1 мая будет установлено около 100 объектов. Особое внимание уделят «Гостевому маршруту», где разместят флаговые конструкции, декорации, консоли и перетяжки. Посвящённые ВОВ памятники приведут в порядок.

Глава города также предупредил, что в связи с мероприятиями 9 мая запланированы перекрытия дорожного движения. График работы общественного транспорта скорректируют и продлят время работы. Подробности власти сообщат позже.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье к Дню Победы 76 ветеранов Великой Отечественной войны получат федеральные выплаты. Сумма поддержки составляет 10 тыс. руб. Кроме того, 2,5 тыс. человек получат региональные выплаты по 5 тыс. руб., в частности, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

