В Прикамье к Дню Победы федеральные выплаты получат 76 ветеранов Сумма поддержки участников и инвалидов войны составляет 10 тысяч рублей

Константин Долгановский

В Прикамье к Дню Победы 76 участников и инвалидов Великой Отечественной войны получат федеральные выплаты. Как сообщили в краевом минтруда, для ветеранов предусмотрены выплаты в сумме 10 тыс. руб. Кроме того, 2,5 тыс. человек получат региональные выплаты по 5 тыс. руб. В частности, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

Сейчас в регионе проживают более 3 тыс. ветеранов и лиц, приравненных к ним. Из них 191 человеку исполнилось более 100 лет, ещё 160 отметят вековой юбилей в этом году.

В прошлом году новым жильём был обеспечен ветеран Пермского округа и три вдовы участников ВОВ из Кунгурского, Оханского и Бардымского округов. Ремонт жилья был выполнен у 40 участников войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла из 15 муниципалитетов. Ветеранам предусмотрены ежемесячные денежные выплаты, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказание необходимой медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, услуги надомного обслуживания.

