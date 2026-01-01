В Перми отменили салют и все мероприятия на открытых площадках к 1 Мая Решение принято на фоне атак украинских беспилотников на промзону краевого центра

Администрация Перми

Власти Перми внесли коррективы в план мероприятий, приуроченных к Дню Весны и Труда 1 мая. Все события, которые должны были состояться на открытых городских площадках (включая салют на набережной), отменены, об этом «Новому компаньону» сообщили в городской администрации.

Решение принято на фоне атак украинских беспилотников на промзону краевого центра 29 и 30 апреля.

Так, 30 апреля в Пермском крае с утра был введён режим беспилотной опасности и план «Ковёр». Позже губернатор Дмитрий Махонин сообщил о прилёте вражеского БПЛА по одному из предприятий в Пермском муниципальном округе.

