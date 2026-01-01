Главы территорий Пермского края отменяют массовые мероприятия на День Победы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Главы муниципалитетов Пермского края приняли решение отменить массовые мероприятия, запланированные на 9 мая в честь Дня Победы. На ряд публикаций руководителей территорий обратил внимание perm.aif.ru.

В Соликамске, как сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов, не будут проводиться торжественные церемонии у памятника Николаю Ладкину и на Мемориале воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны. Также будет отменена праздничная программа в центральном сквере и музыкальный вечер на Соляной версте.

«Памятные места останутся доступными для посещения в любое время. Люди смогут прийти, возложить цветы и почтить память героев. Все мероприятия в закрытых помещениях пройдут по плану», — подчеркнул Русанов.

Глава Ильинского городского округа Виталий Пепеляев также объявил об отмене массовых уличных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, в своём муниципалитете. Пепеляев объяснил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности населения и позволяют силовым структурам сосредоточиться на своих задачах. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

«Новый компаньон» также писал об отмене парада в Перми, массовых мероприятий в Лысьве, Пермском и Кизеловском муниципальных округах. Решения приняты для обеспечения безопасности жителей региона.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.