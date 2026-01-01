В прикамской Лысьве изменили программу празднования Дня Победы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьве внесены коррективы в план мероприятий, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщается в социальных сетях местной администрации.

Как стало известно, торжественная программа «Встречай Победный май», которая изначально планировалась на площади у Лысьвенского культурно-досугового центра, перенесена в концертный зал ЛКДЦ.

Кроме того, из программы празднования исключены несколько мероприятий. Отменены празднично-интерактивная программа «Тот самый май», концертная программа «Песни Победы», а также праздничный салют.

Ранее сообщалось, что отменили шествие войск Пермского гарнизона. Кроме этого, отменили праздничные мероприятия в Кизеловском муниципальном округе.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.