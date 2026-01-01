Глава Пермского округа побывала на месте падения беспилотника И объявила об отмене мероприятий 8 и 9 мая

фото администрации Пермского МО

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова побывала на месте падения украинского БПЛА. Инцидент, напомним, случился 7 мая, в результате атаки повреждения получило административное здание, один человек ранен.

Андрианова поручила соответствующим службам оценить масштаб повреждений и приступить к ликвидации последствий.

Глава округа также сообщила об отмене запланированных на 8 и 9 мая митингов и массовых мероприятий.

«К сожалению, участились вражеские атаки. Чтобы не подвергать опасности жителей округа, принято это трудное решение, — написала она в соцсетях. — В этот раз рекомендуем провести великий день в истории страны дома, в кругу семьи. Главное — безопасность».

