В Перми отменили «Бессмертный полк» в очном формате Акцию 9 мая проведут онлайн

Константин Долгановский

В Перми отменили шествие «Бессмертного полка», запланированного в День Победы 9 мая в очном формате. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Дмитрий Махонин, акция пройдёт онлайн.

«9 Мая — особый праздник для каждого из нас. Но безопасность всех жителей края — приоритет. В последние дни участились атаки вражеских беспилотников на наш регион и наших соседей по Приволжскому федеральному округу. Приняли решение провести "Бессмертный полк" в онлайн-формате», — сообщил глава региона.

Чтобы принять участие в акции, жители могут заполнить анкету героя на официальном сайте «Бессмертный полк России», в сообществах ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере МАХ до 6 мая включительно. Начало шествия запланировано на 12:00 9 мая. Организатором акций выступает Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

