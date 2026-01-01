Пожар на промышленном объекте под Пермью локализован На помощь направлены отряды из соседних регионов

Фото: страница Дмитрия Махонина в соцсети "ВКонтакте"

Пожар на промышленном объекте под Пермью локализован. Об этом 1 мая в соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин со ссылкой на начальника регионального МЧС Александра Урусова.

«Провёл оперативное совещание на месте тушения пожара на промышленной площадке. Ситуация непростая, но все наши службы работают слаженно и с полной отдачей. Начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов доложил, что пожар локализован. Постоянно нахожусь на связи со всеми службами. Держу обстановку на личном контроле», — рассказал глава региона.

В данный момент в ликвидации огня задействованы силы и средства Пермского края и сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии. Всего на месте работают 415 человек и 113 единиц техники. Для прибывших спасателей подготовили всё необходимое для отдыха в одной из школ Пермского округа. Отмечается, что пожарные трудятся посменно, для всех организовано горячее питание.

Кроме того, Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг качества воздуха с регулярным взятием проб. Превышений по загрязняющим веществам зафиксировано не было, угроза для жителей, по словам губернатора, отсутствует.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пожарные нуждаются в продуктах и питьевой воде, после чего неравнодушные жители Прикамья стали привозить к оцеплению у горящего объекта еду, воду и сигареты. В краевом минтербезе поблагодарили пермяков за помощь, но опровергли слухи, что пожарные работают без отдыха и лишены питания.

Напомним, на Пермский край в течение двух дней были совершены налёты беспилотников. За 29 и 30 апреля вражеские дроны атаковали два промышленных объекта. В связи с этим власти краевой столицы отменили все уличные праздничные мероприятия и салют, запланированные на 1 Мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.