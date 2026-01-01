В минтербезе опровергли информацию о работе пожарных на ЧП под Пермью без отдыха Не нуждаются огнеборцы и в еде Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края искренне поблагодарили всех неравнодушных жителей Перми, которые решили помочь огнеборцам, участвующим в ликвидации пожара на одном из предприятий под Пермью после атаки украинского беспилотника, и везут к оцеплению продукты, воду и сигареты. При этом в ведомстве опровергают слухи, появившиеся в соцсетях, что пожарные работают без отдыха и лишены питания.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Пожарные работают посменно и получают полноценное питание. Враг пытается дестабилизировать обстановку через ложные сообщения. Доверяйте только официальным источникам информации и помните о своей ответственности за распространение ложных данных», — говорится в сообщении министерства.

