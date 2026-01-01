Роспотребнадзор продолжает контролировать воздух из-за пожара на заводе в Перми

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Роспотребнадзор Пермского края после пожара на заводе, начавшегося 29 апреля 2026 года, продолжает проводить анализ проб воздуха для выявления загрязняющих веществ, характерных для такого рода инцидентов, сообщили в ведомстве 30 апреля.

Ведётся постоянный мониторинг качества воздуха в жилых районах Перми и Пермского района.

Исследования проводятся аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Накануне власти сообщили, что превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

