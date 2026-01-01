Роспотребнадзор продолжает контролировать воздух из-за пожара на заводе в Перми
Роспотребнадзор Пермского края после пожара на заводе, начавшегося 29 апреля 2026 года, продолжает проводить анализ проб воздуха для выявления загрязняющих веществ, характерных для такого рода инцидентов, сообщили в ведомстве 30 апреля.
Ведётся постоянный мониторинг качества воздуха в жилых районах Перми и Пермского района.
Исследования проводятся аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Накануне власти сообщили, что превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
