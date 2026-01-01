Первомайскую эстафету в Перми могут прекратить в случае воздушной опасности При угрозе участникам и зрителям помогут разместиться в укрытиях

Иван Петров

Проведение первомайской эстафеты на призы газеты «Звезда» в Перми могут остановить в случае воздушной опасности. Организаторы, спортивные судьи и волонтёры помогут участникам и зрителям разместиться в укрытиях. Об этом сообщает краевое минспорта.

«В случае включения систем оповещения о воздушной опасности мероприятие будет прекращено. Укрытие участников и зрителей будет организовано в помещениях подземного пространства, расположенных рядом (подвалы жилых домов, торговые центры и административные центры)», -рассказали в ведомстве.

Напомним, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» пройдёт 1 мая в Перми 96-й раз. Старт и финиш состоятся на стадионе «Юность», маршрут проложен по центральным улицам. Участники преодолеют дистанцию длиной почти 7 тыс. м, разделённую на 15 этапов.

В связи с проведением эстафеты в городе запланированы временные ограничения движения транспорта. 1 мая с 11:45 до 17:00 будут закрыты восемь участков улиц, на трёх участках улиц с 19:00 30 апреля до 17:00 1 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 29 и 30 апреля в Пермском крае вводились режим беспилотной опасности и план «Ковёр». В Перми звучали сирены и оповещения об опасности. Губернатор сообщил об атаке вражескими БПЛА двух предприятий.

