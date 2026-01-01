В центре Перми 1 мая из-за эстафеты изменится движение транспорта

Иван Петров

1 мая в центре Перми изменится схема движения транспорта из-за проведения эстафеты на призы газеты «Звезда». Это старейшее спортивное событие региона пройдёт уже в 96-й раз.

Старт и финиш легкоатлетической эстафеты состоятся на стадионе «Юность». Участники преодолеют дистанцию длиной почти 7 тыс. м, разделенную на 15 этапов. Маршрут пролегает по центральным улицам города, поэтому движение транспорта будет временно ограничено.

С 11:45 до 17:00 11 мая будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:

— Комсомольский проспект (обе стороны от ул. Пушкина до дома № 67);

— ул. Краснова (от ул. Пушкина до ул. Газеты "Звезда");

— ул. Революции (от ул. Куйбышева до ул. Сибирской);

— ул. Швецова (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда");

— ул. Глеба Успенского (от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта);

— ул. Тимирязева (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда");

— ул. 1-я Красноармейская (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты "Звезда");

— ул. Полины Осипенко (от ул. Пионерской до ул. Газеты "Звезда").

С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая будет запрещена остановка и парковка на следующих участках:

— Комсомольский проспект (обе стороны от ул. Пушкина до дома № 67);

— ул. Краснова (от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта);

— ул. Революции (от ул. Куйбышева до ул. Сибирской).

В минспорта региона принесли извинения за возможные неудобства и попросили автомобилистов заранее планировать маршруты объезда.

