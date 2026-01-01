На время эстафеты 1 мая в центре Перми ограничат движение транспорта Остановка и стоянка на части улиц будет запрещена с вечера 30 апреля

Министерство транспорта Пермского края

На время проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая в центре Перми ограничат движение транспорта. По информации краевого минтранса, движение будет временно прекращено с 11:45 до 17:00.

Ограничения коснутся восьми участков улиц:

— Комсомольского пр. — по обеим сторонам от ул. Пушкина до Комсомольского пр., 67

— Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»,

— Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской,

— Швецова от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»,

— Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского пр.,

— Тимирязева от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»,

— 1-й Красноармейской от Комсомольского пр. до ул. Газеты «Звезда»,

— Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда».

Кроме того, по обеим сторонам Комсомольского пр. от ул. Пушкина до дома на Комсомольском пр., 67, на ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского пр. и на ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской будет запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Период ограничений — с 19:00 30 апреля до 17:00 1 мая.

