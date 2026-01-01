Алина Наумова

Тотальный диктант, Библионочь и лекции

Афиша уикенда с 17 по 19 апреля

Первая лекция курса «Христианское искусство: символы, сюжеты, смыслы», на котором зрители смогут узнать о знаковых библейских сюжетах на примере произведений мирового искусства, в том числе, экспонатов Пермской галереи. Разговор начнётся с подробного рассказа о самой известной коллекции музея — пермской деревянной скульптуре: об истории коллекции и о том, как в Перми сложилось самое большое и известное в России собрание православной храмовой скульптуры.

Проект «Отражение: 1941-1945» направлен на показ ключевых событий Великой Отечественной войны через запечатленные в творчестве фронтовых корреспондентов живые образы героев тех лет и кадры фронтовых репортажей. В экспозиции, посвящённой героической работе фронтовых корреспондентов, представлены фотоработы из архива Совинформбюро, преемником которого является международная медиагруппа «Россия сегодня», и фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва». Также на выставке будет представлен цикл короткометражных фильмов, созданных в рамках проекта «Отражение 1941-1945», раскрывающий судьбу фронтовых корреспондентов Великой Отечественной войны.

Показ спектакля подарит зрителям шанс услышать, как это произведение читает народный артист России Владимир Феликсович Гинзбург. После почти двухлетнего перерыва мэтр пермской драмы вновь выйдет на сцену и станет важной частью мультижанрового проекта вслед за заслуженным артистом России Олегом Петровичем Выходовым. В спектакле «Мцыри» перед зрителями предстаёт молодой герой романтической поэмы. Ему пришлось повзрослеть слишком рано, он столкнулся с жестокостью взрослого мира, его захлёстывают чувства — и этим он близок молодёжи в зрительном зале.

Тотальный диктант в Пермском крае в этом году пройдёт на 28 площадках, среди открытых в Перми — библиотека им. А.М. Горького, торговые центры «Планета» и «iMall Эспланада», кампус ВШЭ и Исторический парк «Россия — моя история». Участники акции напишут текст Алексея Варламова, познакомятся с его версиями на национальных языках в проекте «Тот.Язык», решат задания теста-квеста TruD и Недиктанта. В этот день также пройдёт прямой эфир о языке и литературе. Читать текст будут пермские журналисты, радио- и телеведущие, писатели, филологи, педагоги и учителя. Присоединиться к диктанту может любой желающий, в том числе онлайн. При очном участии с собой нужно взять ручку.

Проект «Архипелаг Берха» открывает новый этап — просветительскую программу, посвящённую истории Пермского края и эпохе Василия Берха. Цикл лекций пройдёт в апреле-мае и объединит исследователей, преподавателей и краеведов.18 апреля с 17:00 до 20:00 пройдёт серия из трёх лекций: «Пермское общество в начале XIX века» — лектор Павел Корчагин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН; «Русское служилое дворянство в начале XIX века» — лектор Дмитрий Лобанов, исследователь военной истории и реконструктор; «Кружок Н.П. Румянцева и развитие археологии в России в первой четверти XIX века» — лектор Михаил Перескоков.

Особенность программы в том, что о событиях XIII века будут рассказывать не обычные экскурсоводы, а типичные представители эпохи в характерных одеждах. Так, о древнем Новгороде, куда дважды приглашали на службу Александра Ярославича, и роли этого города в судьбе князя мы услышим из уст его средневекового жителя. О сложных взаимоотношениях Руси и Орды поведает монгольская хатун (ханша). О политических и религиозных притязаниях Европы на Восток в то время расскажет иноземец-католик. Появятся и сам князь, и его жена: князь Александр скажет наставление потомкам, а его супруга приоткроет завесу времени над тем, каким человеком был полководец и дипломат. Проводником по эпохе Невского будет птица Гамаюн. Экскурсия проходит по экспозиции «Рюриковичи». В завершение — реконструкция средневекового воинского поединка от мотовилихинской «Школы исторического средневекового боя» — зрители смогут примерить латы и шлем.

Библионочь — это ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, которая проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Городские библиотеки приглашают на обширную программу. В модельной библиотеке № 8 им. Н.А. Островского 17 апреля с 17:00 до 21:00 запланированы мастер-классы, литературно-развлекательная и фольклорные программы, игры, а также будет организована фотозона (0+). 18 апреля с 16:00 до 00:00 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина вновь станет площадкой всероссийской акции. В библиотеке запланировано масштабная программа для детей старше 12 лет. Подробности — на официальной странице муниципальных библиотек Перми.

Ежегодная акция «Библионочь» в 2026 году пройдёт в России уже в 15-й раз. Пермская художественная галерея подготовила в честь этого несколько событий. Так, с 12:00 до 13:00 состоится презентация книги «Внутри картины» — книжное путешествие для юных исследователей искусства. Авторы издания — сотрудники галереи: музейный педагог Ксения Зубакина и художник Артем Кутергин. Они говорят с детьми на их языке, сохраняя при этом академическую точность. «Внутри картины» погружает читателя в «зазеркалье» живописи, рассказывая о жанрах, технологиях и выразительных средствах просто и с юмором. Также в галерее с 19:00 до 20:00 состоится лекция-дискуссия «Художественные коды XIX века: диалог живописи и литературы». Речь пойдет о параллелях между подлинниками из экспозиции галереи и знаковыми текстами XIX столетия. В центре внимания — пейзаж Алексея Саврасова «Весна. Огороды» и рассказ Антона Чехова «Мужики». Участники дискуссии обсудят, почему художники и писатели часто работали над одними и теми же образами. Как одна деталь на холсте может сравниться с целой главой романа? Обсуждение этих вопросов поможет глубже понять единство культурного кода России XIX века.

Наталия Аникина знает, что такое настоящее служение искусству: она предана куклам с самой юности. Актриса пришла в Пермский театр кукол в 1991-м после окончания Нижегородского театрального училища (курс Рузанны Бунатян) и органично влилась в репертуар театра. Первой её ролью стала Принцесса в спектакле «Принцесса на горошине». За эти годы она сыграла более 100 разноплановых ролей. Для своего бенефиса актриса выбрала спектакль «Кошкин дом», в котором она исполняет главную роль Кошки. История обаятельной и легкомысленной героини оборачивается притчей о ценности семейных связей и поддержки. Наталия Аникина создала уникальный многогранный образ героини, которая переживает потрясение и перерождается к новой жизни. После показа спектакля на сцене театра пройдёт торжественная часть с поздравлениями от депутата Пермского городской думы Д.А. Фёдорова, иллюзиониста Ильи Бастракова, артистов труппы, руководства театра и гостей вечера.

Дом-музей «Подпольная типография» в Перми примет участие в международной акции, посвящённой мемориальным домам-музеям. Это событие объединяет более 370 музеев из 40 стран мира и проводится под эгидой ИКОМ, комитета домов-музеев и исторических зданий (DEMHIST) и международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICLCM). Акция направлена на привлечение внимания к мемориальным домам-музеям и на предоставление посетителям возможности познакомиться с их экспозициями. Программа: 13:00 — медиация по выставке «Коннект» (16+), где участники познакомятся с выставкой «Коннект», изучат прошлое и попытаются найти схожие и различные черты «Подпольной типографии» с самими собой; 14:30 — авторская экскурсия «От подпола до Подполки» (12+) — история о том, как в начале XX века в обычном доме в центре города начала свою работу тайная подпольная типография; 15:30, 17:30 — дрейф по дому-музею «Подпольная типография» (16+).

В апреле и мае архитектурно-этнографический музей «Хохловка» предлагает познакомиться с растительным и животным миром музея, узнать о строении и рельефе хохловского холма, о мелководном море пермского периода. Проект «Экосезоны в «Хохловке» направлен на раскрытие природного потенциала музея. «Экосезоны» открывает орнитологическая экскурсия от Дениса Исакова, орнитолога, специалиста Управления по экологии и природопользованию Перми. Апрель — отличное время для того, чтобы начать знакомство с миром птиц. Ещё есть время, чтобы ознакомиться как с типично зимующими нашими пернатыми (снегирями, свиристелями, дроздами), так и с теми, что первыми прибывают с мест зимовок (зеленушками, чайками, зябликами). Кроме того, на прогулке участники смогут посмотреть на гнездовья птиц, находящиеся на территории музея, а также узнать о календаре их прилета.

