Торги по КРТ двух участков в Балатово Перми выиграл свердловский застройщик Начальная цена во время аукциона не изменилась

фото: минимущества Прикамья

В Перми торги на право комплексного развития территории (КРТ) первых двух из четырёх контуров в м/р Балатово выиграл застройщик из Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на площадке «Сбербанк-АСТ».

В аукционе участвовали пермское ООО «Апекс-Девелопмент» и ООО Специализированный застройщик «Практика строительства». Победителем была объявлена вторая компания, предложившая за лот начальную цену — 6,3 млн руб. Аукцион состоялся 17 апреля.

Участок для КРТ находится в границах улиц Качалова, Леонова и Беляева и охватывает площадь 7,7 га. Инвестор в течение 10 лет должен будет расселить 13 тыс. кв. м аварийного жилья, построить новое жильё, детский сад на 350 мест, выделить участок под школу и провести ремонт ул. Нефтяников, а также реконструкцию ул. Качалова с созданием новых остановочных пунктов общественного транспорта.

Аукцион по реновации третьего и четвёртого контура территории пройдёт 28 апреля.

По данным ЕИСЖС, ООО «СЗ «Практика строительства» входит в свердловскую группу компаний «Практика». В прошлом году девелопер также выиграл торги на право КРТ в Индустриальном районе Перми двух участков общей площадью 11 га — в м/р Авиагородок и на ул. Чайковского. За реализацию проекта «Практика» предложила 258 млн руб. Также компания участвовала в торгах на право КРТ со строительством нового автовокзала.

