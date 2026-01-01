Аукцион по КРТ ещё двух участков в Балатово пройдёт в Перми в конце апреля Общая площадь участков составляет 7,56 га

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии ещё двух участков в пермском микрорайоне Балатово пройдёт в конце апреля. Торговая сессия и подведение итогов запланированы на 28-е число. Заявки на участие от инвесторов принимаются до 22 апреля.

Торги пройдут на повышение начальной цены. Начальная цена составляет 4,2 млн руб., шаг аукциона — 5%, или 211,1 тыс. руб.

Территория КРТ состоит из двух контуров общей площадью 7,56 га. Территория одного из них площадью 6,92 га расположена в границах улиц Качалова, Беляева, Одоевского и Нефтяников, второго площадью 0,64 га — в улицах Нефтяников и Комбайнёров. Срок действия договора — 10 лет.

Победитель должен будет провести конкурс на разработку мастер-плана территории и представить на Градсовет не менее двух вариантов реновации, разработать документацию по планировке территории, в которой нужно предусмотреть парковку, земельный участок для строительства здания КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» площадью не менее 1 тыс. кв. м; уплатить собственникам изымаемых земельных участков и освобождаемых помещений возмещение или предоставить другое жильё; выполнить снос объектов.

Кроме того, проектом договора предусмотрены создание и передача в муниципальную собственность спортивной площадки взамен существующей по ул. Качалова, 45 и трёх квартир для для детей-сирот; обустройство улично-дорожной сети и благоустройство территории.

О планах реновации четырёх участков через механизм КРТ в м/р Балатово стало известно осенью 2025 года. Общая площадь застройки составит 15,28 га. Торги по развитию первых двух контуров общей площадью 7,72 га были объявлены на прошлой неделе. Начальная цена составила 6 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.