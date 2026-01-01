Начался приём заявок на КРТ в пермском микрорайоне Балатово Заявки от инвесторов принимаются до 13 апреля

фото: минимущества Прикамья

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края открывает торги на комплексное развитие территории (КРТ) в пермском микрорайоне Балатово. Заявки от инвесторов принимаются до 13 апреля, а аукцион запланирован на 17 апреля, начальная стоимость составляет 6 млн руб.

Участок для КРТ находится в границах улиц Качалова, Леонова и Беляева и охватывает площадь 7,7 га. Проект направлен на улучшение жилищных условий, ликвидацию аварийного и ветхого фонда, а также создание нового городского квартала с развитой социальной инфраструктурой и модернизированной дорожной сетью.

Инвестор должен расселить 13 тыс. кв. м аварийного жилья, построить детский сад на 350 мест, выделить участок под школу и провести ремонт ул. Нефтяников, а также реконструкцию ул. Качалова с созданием новых остановочных пунктов общественного транспорта.

Параллельно ведётся подготовка к реновации соседних участков в Балатово, ограниченных улицами Нефтяников, Леонова, Беляева, Качалова, Одоевского и Комбайнеров.

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина подчеркнула важность синхронизации проектов для создания гармоничной и комфортной городской среды. Проекты будут рассмотрены рабочей группой архитекторов, что позволит учесть все нюансы и создать привлекательное пространство для жителей микрорайона.

