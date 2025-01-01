Алёна Бронникова В пермском микрорайоне Балатово запланирована реновация ещё четырёх территорий Аукцион проведут в начале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми запланирована реновация ещё четырёх территорий через механизм КРТ в м/р Балатово. Общая площадь застройки составит 15,28 га. Соответствующий проект приказа опубликовало краевое минимущества.

Контуры № 1 и 2 общей площадью 7,72 га находятся в границах улиц Нефтяников, Давыдова, Леонова и Леонова, Беляева, Качалова. В границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, находятся участки под многоквартирные жилые дома, парки, детский сад, общепит, а также участок, где расположено признанное аварийным здание краевого кожвендиспансера по ул. Леонова, 37.

Изъятию и сносу подлежат 6,6 тыс. кв. м. В частности, здание стоматологической клиники по ул. Нефтяников, 23, нежилые здания по ул. Нефтяников, 21 и 47, под гаражом по ул. Нефтяников, з/у 847/37 и здания управления треста по ул. Нефтяников, 847/298 и 27 (бизнес-центр «Нефтяник»).

Инвестор должен будет расселить и снести 14 признанных аварийными домов: ул. Леонова, 25 и 33, ул. Нефтяников, 29, 34а, 38а, 42, 43 и 45, ул. Беляева, 30, 32, 34, 36 и 36а, ул. Качалова, 42. Общая площадь жилых помещений в этих домах составляет 6,2 тыс. кв. м. Два дома будут расселены за счёт краевого и муниципального бюджета. Сносу и расселению также подлежат 13 домов, не признанных аварийными, построенных в 1950-х годах: ул. Нефтяников, 21а, 25, 30, 31, 31а, 32, 33, 34 и 41, ул. Качалова, 34, 36 и 44, Беляева, 34а. площадь жилых помещений составляет 6,4 тыс. кв. м.

Контуры № 3 и 4 общей площадью 7,56 га находятся в границах улиц Качалова, Беляева, Одоевского, Нефтяников и Нефтяников, Комбайнёров. Здесь также расположены участки под жилые дома, парки, бывшие ясли, благоустройство. Для реализации проекта будут снесены гаражи-боксы по ул. Одоевского, 33а и нежилое здание по ул. Нефтяников, 13 (10,8 тыс. кв. м).

Аварийными и подлежащими сносу признаны 9 домов на этой территории: ул. Нефтяников, 11а и 26, ул. Беляева, 20, 20а, 22 и 24, ул. Качалова, 47, ул. Одоевского, 35 и 37. Суммарная площадь жилых помещений в них составляет 3,8 тыс. кв. м. Два дома также будут расселены за счёт краевых и муниципальных средств.

Инвестор также должен будет расселить и снести 32 дома 1950-х годов постройки, не признанных аварийными: ул. Нефтяников, 2, 2а, 4, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24а и 28, ул. Комбайнёров, 38, ул. Качалова, 35, 37, 43 и 45, ул. Беляева, 18, 24а и 26, ул. Одоевского, 36, 38, 44 и 46. Общая площадь жилых помещений — 17,3 тыс. кв. м.

На участках под КРТ разрешается строить дома высотой до 16 этажей, трёхэтажные здания дошкольных или общеобразовательных учреждений, четырёхэтажные магазины и ТЦ, автостоянки.

Взамен зданий по ул. Нефтяников, 36 и 36а для детского сада № 305 будет построено новое здание на 350 мест, вместо универсальной площадки по ул. Качалова, 45 будет построено плоскостное спортивное сооружение площадью не менее 256,2 кв. м. Кроме того, вместо зданий, принадлежавших кожвендиспансеру (ул. Леонова, 35 и 37) и детскому саду-яслям (ул. Беляева, 22а), будет построено новое здание для КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» площадью не менее 967,5 кв. м.

Максимальный срок реализации КРТ составит 10 лет с момента подписания договора о КРТ. По данным минимущества, планируется заключить два договора с девелоперами, которые будут определены в результате торгов. Аукцион проведут в начале 2026 года. В обязательства застройщиков войдёт также ремонт улично-дорожной сети.

О планах реновации территории на ул. Нефтяников сообщалось в начале сентября. Краевой парламент сообщил о переселении жильцов из наиболее старых зданий, расположенных в Индустриальном районе Перми.

