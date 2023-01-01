Алёна Бронникова В минздраве Прикамья обсуждают возможность реконструкции краевого кожвендиспансера Пока же найден подрядчик на текущий ремонт корпуса на улице Комбайнёров Поделиться Твитнуть

Пермский кожвендиспансер определился с подрядчиком, который отремонтирует палаты в стационаре по ул. Комбайнёров, 28. Информация появилась на сайте госзакупок.

Всего на участие в конкурсе подали заявки две компании. Победителем оказалось ООО «СП Строй». Общество предложило наименьшую стоимость работ — 683 тыс. руб. На эту сумму подрядчик должен будет выровнять и покрасить стены, обновить линолеум и двери, заменить светильники, розетки и выключатели.

Согласно открытым данным в интернете, ООО «СП Строй» действует с 2015 года. Основным видом деятельности является строительство. Компания принимала участие в 197 торгах, из них выиграла 39. По итогам прошлого года выручка составила 10,5 млн руб., а чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Однако часть здания требует не только внутреннего, но и внешнего ремонта.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве здравоохранения, ранее здание принадлежало детскому саду, в начале 2000-х его передали в пользование ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер». Два корпуса, где сейчас запланирован ремонт, переделали под ККВД, а два остались в пустующем состоянии.

Вопрос реконструкции комплекса стал более актуальным в 2023 году. Всего ККВД принадлежало три филиала: по ул. Комбайнёров, 28, ул. Петропавловской, 38 и ул. Леонова, 37. Последнее здание в этом году было признано аварийным. По этой причине поликлиника филиала была переведена на ул. Петропавловскую, а дневной стационар и часть лаборатории — на ул. Комбайнёров, что увеличило их посещаемость.

Сейчас оба филиала принимают пациентов в рабочем режиме, услуги оказываются в полном объёме. О будущем участка и здания по ул. Леонова, 37 пока ни в минздраве, ни в минимущества региона сказать не могут. А судьба заброшенной части больничного комплекса на ул. Комбайнёров в данный момент решается. В минздраве обсуждают возможность реконструкции пустующего здания или его сноса и постройки нового.

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