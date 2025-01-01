В Индустриальном районе Перми собираются расселить самые старые дома На их месте будут реализованы проекты КРТ Рязанского промышленного узла Поделиться Твитнуть

В Перми намечено переселение жильцов из наиболее старых зданий, расположенных в Индустриальном районе. Об этом сообщил глава комитета регионального Законодательного собрания по вопросам развития инфраструктуры Павел Черепанов в ходе выездного заседания, проходившего на территории Пермского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Павел Черепанов рассказал о проектах комплексного развития Рязанского промышленного кластера и усилиях по переселению граждан из устаревшего и непригодного для проживания жилья на ул. Нефтяников.

«Это один из самых старых жилых микрорайонов, которые сохранились у нас в Индустриальном районе», — подчеркнул депутат.

Также на совещании обсуждалась модернизация м/р «Авиагородок». По задумке, на участке площадью 11 га будут расселены и демонтированы ветхие и находящиеся в аварийном состоянии многоквартирные дома, общая площадь которых составляет 5,8 тыс. кв. м. Застройщик возведёт на этом месте современное жилье, а также объекты социальной инфраструктуры, включая школу, многофункциональный центр, новую детскую стоматологическую клинику и центр дополнительного образования для детей.

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры для определения исполнителя проекта.

