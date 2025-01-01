Опубликована концепция развития территории Авиагородка в Перми Аукцион на право застройки пройдёт 3 октября Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Перми впервые будут расселены трёхэтажные аварийные дома. Речь идёт о КРТ несмежных территорий в м/р Авиагородок и по ул. Чайковского в Индустриальном районе. Об этом в своём telegram-канале сообщил советник губернатора по строительству Павел Черепанов.

«Инвестор будет обязан расселить и снести многоквартирные аварийные и ветхие дома площадью около 5,8 тыс. кв. м. В будущем на территории должны появиться школа, общественный центр, новая детская стоматологическая поликлиника и центр детского творчества. КРТ впервые затронет трёхэтажные аварийные дома», — написал он.

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

В публикации также представлены концепции развития территорий. На схемах показаны размещение планируемой жилой застройки, территории будущего детского сада, школы, а также стилобата с коммерческими помещениями и паркингом.

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Минимущества Прикамья в начале сентября объявило аукцион на право заключения договора о КРТ несмежных участков общей площадью 11 га. Начальная цена аукциона составляет 19,7 млн руб. Реализацию предполагается завершить в течение 10 лет с момента подписания договора. Дата проведения аукциона — 3 октября.

