Минимущества Прикамья объявило аукцион по реновации микрорайона Авиагородок Начальная цена составляет 19,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья подписало приказ о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки в Индустриальном районе Перми. Реновация кварталов запланирована в м/р Авиагородок и по ул. Чайковского общей площадью 11 га.

Как сообщает ведомство, начальная цена аукциона составляет 19,7 млн руб. Средства с аукциона будут направлены на расселение аварийного и ветхого жилья.

Проектом предусмотрено строительство жилых домов переменной этажности. На застройщика ложатся обязательства по расселению и сносу многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. кв. м, изъятие гаражных построек и формирование земельного участка для возведения школы. Кроме нового жилья на участках КРТ запланировано размещение общественного центра, центра детского творчества и детской стоматологической поликлиники, площадь которой составит 1,5 тыс. кв. м.

«Авиагородок и соседние микрорайоны в целом являются хорошими площадками для проектов КРТ благодаря развитой инженерной инфраструктуре и уникальным зонам отдыха, включая парк Победы и зоопарк. Строительство новых жилых комплексов и социально значимых объектов в районе Авиагородка создаст гармоничную и современную городскую среду, объединяющую жилые кварталы, социальные объекты, общественные пространства и природные территории», — цитирует минимущества гендиректора, главного архитектора проектов «ПСК «АФ-Проект» Альберта Фатыхова.

Реализацию данного проекта КРТ предполагается завершить в течение 10 лет с момента подписания договора. Заявки на участие в торгах принимаются от застройщиков до 29 сентября. Дата проведения аукциона - 3 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.