Старт сезона «Щелкунчиков»

Выставка художников Пермского края по мотивам зимнего рассказа Константина Паустовского, написанного в 1943 году: о добре, любви, внимании к родным и близким, а также совершенно незнакомым людям, о возможности побыть волшебником и совершить чудо. В экспозиции — живопись, графика, камнерезное искусство Ивана Борисова, Виктора Кузина, Анатолия Филимонова, Михаила Павлюкевича, Татьяны Нечеухиной, Алексея Балмасова, Татьяны Нелюбиной, Дмитрия Степанова, Вячеслава Никулина, Александра Казначеева, Анатолия Френкеля, а также интерьерная инсталляция, воспроизводящая обстановку рассказа Паустовского.

В финальной игре встретятся клубы «Ближе к детям» (Екатеринбург), «Камбаламба» (Псков), «Последняя фантазия» (Хабаровский край) и «Самая грустная рок-группа» (Армавир). Четыре лучшие команды сезона поборются не просто за титул победителя, а за золото последнего сезона Первой в Перми. Команды сыграют «Приветствие», «Импровизацию», «СТЭМ со звездой» (впервые за сезон на сцену вместе с командами выйдут популярные представители шоу-бизнеса) и «Финальный аргумент». Помимо основного дня съёмок, зрителей ожидает уникальная возможность увидеть игру в числе первых на генеральной репетиции.

Identité — танцевальный спектакль-исследование на тему формирования идентичности человека — позиционируется как «первый в России vogue-спектакль». Это не только зрелищный танец, но и высказывание о себе самом. Танцовщики спектакля размышляют, какую роль сыграл танец vogue в формировании их идентичности и как он помог увидеть и принять себя настоящих. Основатель vogue-движения в Перми, хореограф Зоя Миронова и режиссёр-постановщик Владимир Кирьянов создали произведение, в котором через танец исследуют и показывают, как vogue помог им увидеть, принять и явить миру своих настоящих себя. Это диалог личности с искусством.

Выступают пианист Герман Мархасин и музыковед, балетный эксперт Богдан Королёк. Название их программы — не просто имя зубастой куклы и новогоднего балета. «Щелкунчик» — волшебный пароль, заклинание, которое вызывает воспоминания детства и много сладостей. Программу составят популярная «Новогодняя музыка» Георгса Пелециса и редкая «Маленькая сюита на Рождество» Джорджа Крама, «Детские игры» классика немецкой музыки Хельмута Лахенмана (в уходящем году ему исполнилось 90 лет) и сюита из «Щелкунчика» Чайковского в переложении для фортепиано Михаила Плетнёва. Герман Мархасин — пианист, лауреат международных конкурсов. С 2017 года сотрудничает с «Урал Оперой» как солист и концертмейстер. Богдан Королёк — помощник руководителя балета и редактор «Урал Оперы». Автор и ведущий концертов академической музыки. Сценарист, драматург, ассистент постановщиков в спектаклях Большого театра России, Урал Оперы, театров Нижнего Новгорода, Перми, Ташкента.

Любителям музыки предлагается собраться и спеть настоящие народные песни: известные каждому и, наоборот, диковинные и совсем незнакомые. Хор идеально подойдет для любителей русской народной культуры, фольклора и тех, кто только хочется погрузиться в эту тему. Знать ноты, песни или вообще уметь петь не обязательно. Хор ведет хормейстер и помощник, под их руководством запоют все. В программе — от четырёх до шести народных песен (как пойдёт), стеночный хоровод. В перерыве — чай с пряниками ручной работы. Событие будут снимать профессиональные фотограф и видеооператор, фото и видео для участников бесплатно.

Скрипачка Аяко Танабэ, известная пермякам как участница Île Thélème Ensemble, представит в частной филармонии «Триумф» масштабную программу из шести частей, посвященную вершинам скрипичной литературы Иоганна Себастьяна Баха. Это редкая возможность услышать три великих опуса для сольной скрипки в одном вечере: трагически-сосредоточенную пятую часть партиты № 2 — знаменитую чакону; архитектурно совершенную сонату № 3 и лучезарную партиту № 3. В фокусе — искусство полифонии, рождаемой одним инструментом, и путь от драматической тени к свету и празднику звука.

Музыка Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы при свечах. Вивальди в своих «Временах года» сотворил живописную симфонию природы — весна, лето, осень, зима раскрываются в музыке как живые картины: пение птиц, шум ветерка, треск льда, крик грозы, первые весенние цветы, осенний листопад… «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы — это не пастораль, а звуки большого города, история о внутренней жизни человека, живущего в нем. Исполнители: Роман Аванесов (скрипка) — солист оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, Василий Михайлов (виолончель) — артист оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, Анастасия Иванова (фортепиано) — солистка оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов.

Фонд «Дедморозим» и студия йоги «Улитка» в пятый раз проводят благотворительный йога-марафон «Дышать». Участники события сделают 108 кругов Сурья Намаскар — приветствия Солнцу — под руководством тренеров студии йоги «Улитка». Все средства, собранные на марафоне, пойдут в пользу подопечных фонда «Дедморозим» — детей с тяжёлыми заболеваниями, которым требуется кислородная поддержка. В этом году йога-марафон будет организован в виде семейного фестиваля. В программе, кроме 108 кругов йоги, — медитация под поющие чаши, живая музыка от проекта О.Р.З.А., работа маркета, барахолки и фуд-зоны. На детской площадке от пространства «Тут» дети и родители смогут раскрасить масштабные копии раскрасок из советских книг с помощью разных материалов и технологий, а затем добавить свой кусочек творчества к коллективной инсталляции.

Масштабная выставка-фестиваль с роботами, героями игр (включая Minecraft) и интерактивными развлечениями. В программе — гигантские роботы, квадроботы, фотозоны, квантовые пушки и кинотеатр 8К. В стоимость билета включены близкое знакомство с огромными роботизированными мобами — героями Minecraft, гигантскими четырёхметровыми роботами из популярных фильмов, селфи с Бамблби и Оптимусом Праймом, возможность сделать фото и видео всех персонажей, предсказание от Деревяки, бой настоящих боевых Бронеботов, которые стали чемпионами 2021 года, новая популярная игра 2025 Майнкрафт на PlayStation 5, возможность поуправлять роботизированными мобами и пострелять из квантовых пушек, кинотеатр 8К, конкурс самодельных костюмов.

Юбилейный ХХ Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» объединит любителей джаза и профессиональных музыкантов. Откроет первый фестивальный день пермский ансамбль «Аристократ» под руководством Константина Березина. Далее — «Art & Cool» — профессиональный эстрадно-джазовый коллектив и его солистка Татьяна Лекомцева (Пермь). Хедлайнеры вечера — биг-бенд Виталия Владимирова (Екатеринбург), образец новаторского сочетания джаза, этники и европейских традиций — и певица Ирина Остин (Уфа) — одна из ведущих джазовых вокалисток России, виртуозно владеющая скэтом, участница проектов Игоря Бутмана, Игоря Бриля, Анатолия Кролла. Второй день фестиваля начнут ансамбль «Се-Ля-Ви» из Перми и Roman Averin Project. Звёзды вечера — трио Олега Бутмана, одного из главных героев российской джаз-сцены, и бразильский гость — певец-гитарист Жоандер Сантос. Большой финал концерта — выступление джазового оркестра под руководством Евгения Манцирина с лучшими музыкантами Перми.

