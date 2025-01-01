Реновацию участка в пермском м/р Авиагородок проведёт девелопер из Екатеринбурга Компания «Практика» предложила за реализацию проекта 258 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

Определился застройщик, который в микрорайоне Авиагородок займется реновацией территории. Им стала компания «Практика» из Екатеринбурга, выигравшая соответствующие торги. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Напомним, конкурс проводился на право заключения соглашения о комплексном развитии обособленных участков под жилую застройку в м/р Авиагородок и на ул. Чайковского в Индустриальном районе Перми. Ранее «Новый компаньон» подробно писал о концепции развития этих территорий.

Финансовые ресурсы, полученные от торгов по КРТ, включая средства от проекта в Авиагородке, будут использованы для переселения граждан из ветхого жилья и улучшения жилищных условий жителей Пермского края.

Екатеринбургский девелопер «Практика» предложил за реализацию проекта 258 млн руб., значительно превысив стартовую цену в 19 млн.

Территория, подлежащая комплексному развитию, превышает 11 га. Здесь планируется возведение жилых зданий разной высотности.

В рамках проекта застройщик обязан обеспечить расселение и снос многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. кв. м, организовать выкуп гаражных объектов, сформировать земельный участок под строительство школы, а также разместить общественный центр и детские учреждения, включая стоматологическую поликлинику, общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Полное завершение проекта планируется в течение десяти лет с момента подписания контракта.





