Компания из Екатеринбурга «Практика» выиграла аукцион на КРТ в Перми Ранее она претендовала на развитие территории Автовокзала и шоссе Космонавтов

Константин Долгановский

Обнародованы протоколы аукционов на электронной торговой площадке относительно прав на комплексное развитие территории Автовокзала и шоссе Космонавтов в Перми. Ранее победителем торгов по этой территории стал пермский застройщик «ИНГРУПП», предложивший 360 млн руб. Помимо «ИНГРУПП» и «Орсо групп», в аукционе также участвовала екатеринбургская «Практика».

Эта компания хотя и проиграла в торгах по участку Автовокзала, но получила право на освоение другого земельного участка в Перми, выиграв аукцион на КРТ в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского. Сумма, предложенная застройщиком, составила 258 млн руб. По сведениям из протокола аукциона, за указанный лот, помимо «Практики», боролись пермские СГ «Развитие», «СтройПанельКомплект» и кировская компания «Железно».

«Практика» основана в 2007 году. За время своей деятельности девелопер ввёл в эксплуатацию 415 тысяч «квадратов» жилой недвижимости и 40 тыс. — загородной недвижимости.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале сентября краевое минимущества инициировало аукцион, предметом которого является право на заключение соглашения о комплексном развитии несвязанных территорий жилой застройки, охватывающих район «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и территорию по шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы Индустриального района. Стартовая стоимость лота была установлена на уровне 15 млн 580 тыс. руб., а шаг аукциона составлял 5% от этой суммы (779 тыс. руб.).

Проект планируется реализовать на трёх площадках. Первые две расположены на территории функционирующего автовокзала (1,17 га) и на улице Механошина (1,12 га). В рамках этих участков предполагается возведение жилых зданий высотой до 30 этажей, коммерческих объектов высотой до 50 этажей, а также поликлиники, рассчитанной на 200 посещений за смену. Существующее здание автовокзала будет демонтировано после завершения строительства нового комплекса в микрорайоне Верхние Муллы. Площадь, предназначенная для застройки на этом участке, составляет 7,78 га. Перечень допустимых строительных объектов включает в себя объекты обслуживания пассажирских перевозок, коммунальные службы, магазины, гостиницы, парковки и служебные гаражи.

По информации минтранса региона, автовокзал на шоссе Космонавтов станет дополнительным транспортным центром города. Также в планах сохраняется создание транспортно-пересадочного узла на Перми II, объединяющего железнодорожный и автомобильный вокзалы.

